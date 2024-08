Prosr podle obžaloby vyráběl pervitin nejméně od ledna 2023 do ledna 2024. „V pěti případech na půdě rodinného domu za pomoci nejméně 99 krabiček léku Ibugrip s obsahem účinné látky ibuprofenu a pseudoefedrinu hydrochloridu, různých chemikálií jako toluenu, hydroxidu sodného, jódu, kyseliny chlorovodíkové, kyseliny fosforečné, červeného fosforu a varných pomůcek vyrobil vždy nejméně 20 gramů pervitinu, celkem tedy nejméně 80 gramů, když dalších 20 gramů se pokusil vyrobit, ale nesprávným postupem došlo ke spálení celé várky,“ popsala státní zástupkyně Marcela Šímová. Dodala, že drogy u sebe obžalovaný přechovával a pak je prodával či zdarma předával na Sušicku či Horažďovicku.

V obžalobě je uvedeno celkem šest odběratelů. Kromě toho policie u Prosra našla takové množství chemických látek, že by z nich dle znalců bylo možné vyrobit 163 gramů pervitinu. Ten Prosr prodával většinou za 2000 korun za gram.

Obžalovaný u soudu nezatloukal. „Je to pravda. Souhlasím s tím, co je uvedeno v obžalobě, s důkazy prokazujícími moji vinu i s právní kvalifikací,“ řekl Prosr, který se maskoval rouškou. Měl zájem o dohodu o vině a trestu, to však žalobkyně odmítla, a tak prohlásil vinu. Tu senát v čele se soudcem Petrem Sperkem přijal.

Líčení tak bylo rychlé. V jeho závěru státní zástupkyně navrhla pro Prosra trest 30 měsíců, odložený na zkušební dobu 3,5 roku, peněžitý trest a propadnutí věcí zajištěných policií. „Je ohrožen trestní sazbou dva až deset let, trest je tak stále při spodní hranici,“ uvedla Šímová. Obhájce obžalovaného Miroslav Mlčák žádal vzhledem k dosavadní bezúhonnosti klienta trest ještě mírnější, na samé spodní hranici.

Senát se rozhodl pro kompromis. Prosrovi uložil trest 28 měsíců, podmíněně odložený na tři roky, dále pokutu 30 tisíc korun a státu také propadl pervitin nalezený policií a věci používané či připravené na výrobu drog. „Trest je možné vnímat jako mírný, ale soud zohlednil prohlášení viny, dosavadní bezúhonnost či to, že obžalovaný po celou dobu spolupracoval s policií,“ konstatoval soudce Sperk. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.