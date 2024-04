Podle obžaloby M. K. (29), jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozených, začal s protizákonným chováním vůči nezletilým už v letech 2015 a 2016, kdy ještě nebyl učitel. Kamarádce své mladší sestry tehdy zaslal několik snímků svého přirození. Dalších skutků se dopustil už jako učitel tělocviku, poprvé ve školním roce 2017/2018, kdy udržoval přes sociální sítě kontakt s tehdy 13letou dívkou. Navzájem si zasílali intimní fotografie a videa s masturbací a vše vyvrcholilo tím, že měl se školačkou opakovaně soulož. Pak se dle obžaloby stalo terčem jeho sexuálních útoků několik dalších dívek. „Jako pedagogický pracovník poté, co již delší dobu udržoval kontakt přes sociální síť se svou nezletilou žákyní, využívaje svého vlivu vyplývajícího z jeho postavení, požádal poškozenou o zaslání intimní fotografie. Poté, co mu zaslala fotografii ve spodním prádle, chtěl zaslat další intimní fotografie včetně snímků jejího nahého přirození, které mu nezletilá zasílala,“ popsala další z případů státní zástupkyně Katarina Peková a dodala, že i pedagog posílal tehdy 13leté školačce fotografie svého ztopořeného penisu. Jen u poslání snímků to neskončilo, v kabinetu ji ještě osahával na nahých prsou.

Obžaloba učitele dále viní z toho, že fotografie svého obnaženého přirození zaslal i dalším dvěma žákyním školy ve věku 14 a 15 let a žádal po nich totéž. Dívky ale nevyhověly a zablokovaly si ho na sociálních sítích. Z další nezletilé školačky již intimní snímek vymámil, ale pak už si ho také zablokovala na sociálních sítích.

Jedna ze svědkyň odmítla vypovídat, jelikož dle jejích slov byl obžalovaný její první láskou a nechce mu ublížit. Stejně tak se zachovala i další svědkyně.

Následoval výslech kolegyň M. K., kdy první z nich, že nyní je doba, kdy se je děti snaží přidávat do různých skupin či na sociální sítě. O tom, že by se ale něco na škole odehrávalo, nic neslyšela. „Neslyšela jsem o žádném vztahu, že by M. K. s dívkami měl,“ uvedla. Práci obžalovaného vychvalovala. „Byla jsem nadšená, když k nám do školy přišel. Měl sportovního ducha. I jako asistent byl důsledný, snažil se dětem porozumět, pomáhal jim. Přivedl mnoho dětí ke sportu a měl s nimi úspěchy. Myslím, že je to chlap, který by měl ve školství být,“ vypověděla učitelka.

Druhá z kolegyň se s ním znala již z dřívější doby skrz sport. Ani ona o ničem nevěděla. „Dozvěděli jsme se, že se něco děje když začaly vycházet články v novinách. Paní ředitelka nám tak řekla, že se bude kolem toho něco dít,“ sdělila.

To samé vypověděla i její kolegyně, která je s obžalovaným v příbuzenském vztahu. „Po nějakém čase od doby, kdy nás o situaci paní ředitelka informovala, mě M. K. požádal, zda bych nemohla jít svědčit,“ uvedla další z učitelek.

Všechny učitelky shodně popisovaly chování dívek, jejich přístup ke škole i vyjadřování.