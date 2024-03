K požáru rodinného domu vyjížděli hasiči v sobotu v noci v Plánici, na místě zjistili, že jde o rozsáhlý požár garáže. Hrozilo rozšíření požáru na dům.

Požár garáže v Plánici. | Foto: SDH Plánice

Jednotka SDH Plánice vyjela s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 15 Renault, CAS 30 Tatra 815 a DA Mercedes k nahlášenému požáru rodinného domu v Plánici. "Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, který potvrdil požár garáže v plném rozsahu. Členové jednotky ihned zahájili hasební práce za pomoci jednoho vysokotlakého proudu a jednoho C proudu. Následně byl u objektu odpojen elektrický proud a byl vytvořen druhý C proud jako záloha. Jelikož bylo riziko, že se požár může rozšířit do další části rodinného domu, provedli hasiči za pomocí nastavovacího žebříku vstup do horní části objektu, kde za pomocí vysokotlakého proudu prováděli ochlazování," popsali pláničtí hasiči.

Po příjezdu jednotky CHS Klatovy bylo místo události předáno veliteli. Následně se za pomocí přetlakového ventilátoru nechal objekt odvětrat a bylo provedeno dohašení. Zásah probíhal po celou dobu v dýchací technice, jelikož byl objekt silně zakouřen. "Naše druhé družstvo mezi tím zřídilo u nedaleké požární nádrže čerpací stanoviště pro doplňování cisteren. Po následné lokalizaci bylo stanoviště zrušeno, s ohledem na dostatečné množství vody na místě události. Po následném prolití požářiště a závěrečné kontrole, bylo místo události předáno majiteli a jednotky se na pokyn velitele zásahu vrátily zpět na základnu," dodali hasiči.