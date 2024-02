Drogové orgie v klatovském baru. Provozovatel rozdával lajny kokainu

Přímo v baru jste dostali pití, ve skladu jste si pak mohli dopřát lajnu kokainu. Tak to podle obžaloby chodilo v jednom ze známých klatovských podniků. Drogy dodával jeho provozovatel Petr Koubík (29) z Klatov. Na své si přišli jak zaměstnanci, pro něž to měla být forma odměny, tak i zákazníci. A nebylo jich málo. Koubíkovi hrozí až pět let vězení.

Petr Koubík u klatovského soudu. | Video: Deník/Milan Kilián

Koubík se podle obžaloby, do níž měl Deník možnost nahlédnout, dopustil trestné činnosti v době od prosince 2022 do léta 2023. Státní zástupkyně ho viní z toho, že předal drogy více než desítce hostů podniku. Anastasiyi R. připravil ve skladu baru nejméně šest lajn kokainu, Dominiku R. nejméně pět, Matěji B. nejméně čtyři, Patriku K. nejméně čtyři, Martinu J. nejméně dvě, Ondřeji V. také nejméně dvě, Dominiku V. nejméně čtyři, Eldridgovi W. G. S. nejméně tři, Natálii T. nejméně dvě, Thomasovi W. S. nejméně deset a Patrikovi Š. nejméně tři lajny. Vše až na jednu jedinou výjimku zdarma. Maximálně s doporučením, aby na baru dali dýško. Ještě mnohem více drog od Koubíka dle obžaloby dostali ti, kteří mu v baru pomáhali. „Petru R. předal zdarma nejméně v 50 případech blíže nezjištěné množství sypké drogy MDMA, případně MDA, vždy ve formě narýsované lajny dlouhé nejméně 5 cm, která byla určena k přímé spotřebě šňupnutím nosem, následně nejméně ve dvou případech blíže nezjištěné množství kokainu vždy ve formě narýsované lajny, a posléze mu nejméně v 50 případech předal zdarma blíže nezjištěné množství pervitinu, vždy rovněž ve formě narýsované lajny,“ stojí v obžalobě. V té je dále uvedeno, že Maximu B. obžalovaný připravil zdarma nejméně 21 lajn kokainu a k tomu mu čtyřikrát dal drogy na cestu domů, což mu odečetl z jeho odměny za výpomoc na baru. Janu V. pak za stejné služby předal nejméně v deseti případech kokain v igelitové přepravce a přichystal mu nejméně 15 kokainových lajn. Zdroj: Deník/Milan Kilián Líčení mělo začít tuto středu u Okresního soudu v Klatovech. Koubíka, kterému se nepodařilo doručit předvolání, měla přivést policie, ale té se ho nepodařilo najít. Muž se však překvapivě dostavil sám s tím, že se o termínu dozvěděl. Líčení se ale nakonec stejně nekonalo, Koubík po převzetí obžaloby nesouhlasil se zkrácením zákonné lhůty. „Nemám právního zástupce a chci si ho zvolit,“ vysvětlil. Líčení tak bylo odročeno na březen. V přípravném řízení se podle informací Deníku Koubík policistům ke všemu přiznal s jedinou výjimkou. Popřel, že by svému barmanovi Petru R. předával MDMA, MDA či pervitin. Připustil pouze, že mu mohl dát kokain. Budu poslední, co uvidíš, hrozil narkoman dívce. Musí do ústavu Podnik, který měl Koubík v pronájmu a kde už vloni skončil, je aktuálně v rekonstrukci. Koubík nemá oplétačky se soudy poprvé, vloni v květnu byl odsouzen pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky k peněžitému trestu 38 tisíc korun a zákazu řízení. Protože pokutu stále nesplatil, upozornil ho při odchodu ze soudní síně soudce Petr Sperk, aby situaci neprodleně řešil, jinak mu reálně hrozí, že skončí ve vězení. A to na 200 dní.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu