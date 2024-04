„Dosud nezjištěným způsobem si obstarával drogu pervitin, kterou pak následně v Klatovech, nejčastěji v parku pod Klatovskou nemocnicí, poblíž svého tehdejšího bydliště, opakovaně za účelem majetkového prospěchu, či zdarma z kamarádství, předal dalším osobám,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová. Dodala, že na místě muž „obchodoval“ po téměř celý rok 2023. Podle obžaloby od něj brali známou českou drogu čtyři muži a dvě ženy. Někteří opakovaně. Cena byla většinou 500 korun za 0,2 gramu.

Čonka u soudu nezapíral. „Vše, co je v obžalobě, je pravda. Strašně toho lituji. Uvědomil jsem si, že jsem udělal velkou chybu. Je pravda, že jsem pervitin užíval, ale známý z Prahy mi ho doporučil na moji nemocnou slinivku. Už jsem s drogami ale skončil,“ tvrdil soudu obžalovaný, který prosil, ať dostane jakýkoli trest, jen ať není vyhoštěn. Právě tento postih mu totiž byl uložen trestním příkazem, proti němuž podal odpor, a tak se konalo hlavní líčení. „Mám tu hnízdečko lásky. V České republice jsem už asi sedm let, pracuje tu žena i já. Jsem živnostník, dělám zedníka,“ líčil Čonka. Během krátkého dokazování však vyšlo najevo, že to ale nebude tak žhavé ani s jeho vztahem k ČR, neboť veškeré zázemí má na Slovensku a tady nemá ani dlouhodobé trvalé bydliště, ani s jeho prací tady, neboť přes tvrzení, že si měsíčně vydělá 30 až 35 tisíc, neodvádí v ČR žádné daně a nikdo jeho skutečné příjmy nezná. A i se skoncováním s pervitinem to není úplně jednoznačné.

Státní zástupkyně proto ve svém návrhu trvala na vyhoštění a soudce Jan Kasal se s tím ztotožnil. Čonku, jemuž hrozilo až pět let vězení, vyhostil na čtyři roky. V odůvodnění uvedl, že je přesvědčen, že to je optimální trest. Připomněl na jednu stranu společenskou nebezpečnost jednání obžalovaného, který dlouhodobě pro zisk kšeftoval s drogami, na druhé straně dosavadní bezúhonnost a prohlášení viny. Díky nim nebyl k vyhoštění ukládán žádný další trest, ať by to již byl peněžitý či podmínka. Verdikt není pravomocný, Čonka se proti němu na místě odvolal.