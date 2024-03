Nechtěla jsem to udělat, ale bránila jsem svého přítele. Tak se snažila se slzami v očích vysvětlit Marcela Č. (21) z Klatov důvod, proč s nožem v ruce zaútočila v neděli večer na svého nevlastního dědečka (72). Způsobila mu tak závažná zranění, že jim na místě podlehl. Byla obviněna z vraždy a ve středu před polednem ji klatovský soud vzal do vazby.

Dívka, jejíž celé jméno ani tvář nelze zveřejnit, brečela, už když ji policisté přiváděli k soudní síni, a probrečela celou dobu, kterou strávila na chodbě při čekání na vazební zasedání a poté na verdikt soudu. „Nechtěla jsem to udělat,“ zopakovala několikrát. „Chtěla bych se rozloučit… I se psy… Mám syna, kterého jsem rok neviděla,“ naříkala a několikrát také zopakovala, že to psychicky nezvládne, pokud skončí ve vazbě.

Nářky jí ale nebyly nic platné, soudce Petr Sperk ji za mříže poslal. Důvodem bylo, aby nemohla uprchnout nebo se skrývat. „Rozhodl jsem tak s ohledem na její osobu, nestálost příjmu, nestálost obydlí, kdy jí tvrzená adresa, kde by se zdržovala, byla u matky, tedy v místě, kde došlo ke spáchání skutku. Po činu z místa utekla, skrývala se v nějaké chatce, a ač uváděla, že má zájem se následně oznámit na policii, toto neučinila,“ odůvodnil soudce Sperk s tím, že obviněná se v rámci vazebního skutku k činu doznala.

Tragédie se v klatovské Masarykově ulici stala v neděli večer poté, co se Marcela Č. vrátila se svým přítelem z venku, a to mnohem déle, než slíbili, a navíc v „upraveném“ stavu. Policie později potvrdila, že oba měli pozitivní test na alkohol i drogy. Dívka a její o dva roky starší druh se začali v kuchyni hádat s nevlastním dědečkem, který je u sebe spolu se svou partnerkou, babičkou Marcely Č., nechal bydlet a ještě je živili, neboť ani jeden z mladých nepracoval. Když spor začal gradovat, sáhla podle informací Deníku Marcela Č. po velkém noži a muže několikrát bodla do zad. Mimo jiné zasáhla tepnu, a tak senior neměl šanci přežít ani přes okamžitě poskytnutou pomoc a přivolání záchranky. Dívka s partnerem po činu utekli, ale byli záhy zadrženi. Mladík byl později propuštěn, Marcela Č. byla nyní vzata do vazby. Za vraždu jí hrozí vězení na 10 až 18 let.