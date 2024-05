Ukrajinci Anatolii Palchei (31) a Dmytro Korniev (34), kteří v Klatovech zbili do bezvědomí tamního 56letého muže jen proto, že jim nechtěl přenechat objednané taxi, napodruhé už bez trestu nevyvázli.

Ukrajinci Anatolii Palchei (bílá bunda, maskáče) a Dmytro Korniev (bílá mikina, tmavé kalhoty) u Okresního soudu v Klatovech. | Video: Milan Kilián

Při lednovém líčení sice klatovský soud podmíněně zastavil jejich trestní stíhání, ale státní zástupkyně Barbora Marešová si podala stížnost a Krajský soud v Plzni rozhodnutí zrušil a případ vrátil zpět do Klatov s tím, že původní vyřízení věci neodpovídalo závažnosti jednání obžalovaných. Ti už také napodruhé bez trestu neodešli, dostali podmínky. Může to pro ně znamenat jízdenku zpět na Ukrajinu.

Oba cizinci, kteří do Klatov, kde žijí a pracují, přišli z ukrajinského města Chust, se vloni 15. března před půl druhou ráno chtěli na klatovském náměstí dostat za každou cenu do vozu, který si přivolal 56letý Josef J. Pohádali se a pak Ukrajinci mnohem staršího muže surově napadli. „Nejprve ho několikrát udeřili pěstmi do oblasti hlavy a ramene, následně poškozený upadl na zem, kde zůstal ležet na zádech. Obžalovaní jej začali kopat a bít pěstmi do hlavy,“ popsala u klatovského soudu státní zástupkyně Barbora Marešová. Josef J. po útoku krvácel pod tvrdou plenu mozkovou i mezi mozkové pleny a utrpěl i další zranění. Musel být na několik dní hospitalizován v nemocnici.

Oba cizinci letos v lednu u klatovského soudu vše přiznali a řekli, že uzavřeli dohodu jak s poškozeným, jemuž oba coby odškodné shodně zaplatí po 130 tisících korunách, tak se zdravotní pojišťovnou, která žádá částku přes 40 tisíc korun za náklady na léčbu zraněného.

Zdroj: Milan Kilián

V závěrečných řečech se za svůj čin neomluvili, jak bývá běžné. Palchei nepromluvil vůbec a Korniev se pouze zeptal, zda v případě odsouzení dostane od cizinecké policie vízum.

Státní zástupkyně Marešová žádala podmínky, ale soud usnesením rozhodl, že je trestní stíhání Palcheie i Kornieva podmíněně zastaveno na zkušební dobu dvou let. Stanovil, že za tu dobu musí obžalovaní uhradit škodu a být pod dohledem probačního úředníka.

Po stížnosti státní zástupkyně a vrácení případu Krajským soudem v Plzni zpět do Klatov se nyní konalo další jednání. Zde oba Ukrajinci, jimž hrozily až tři roky vězení, prohlásili vinu a na rozdíl od prvního líčení oba několikrát zopakovali, že je to, co se stalo, moc mrzí. Státní zástupkyně jim i tentokrát navrhla podmínky a teď už je dostali. Soudce Kasal jim shodně uložil trest osm měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 14 měsíců. Musejí také uhradit škodu způsobenou trestným činem.

V odůvodnění soudce uvedl, že oběma obžalovaným polehčuje, že mají čisté trestní rejstříky, nikdy se nedopustili ani přestupku, prohlásili vinu a již od ledna řádně splácejí škodu. „Za této situace je výchovný trest, nespojený s odnětím svobody, zcela opodstatněný,“ konstatoval Kasal. Verdikt není pravomocný, cizinci se k němu vyjádří až poté, co obdrží rozsudek v ukrajinštině.