U Okresního soudu v Klatovech pokračovalo projednávání případu, kdy měl pár z malé vesničky na Klatovsku tři roky týrat mužovu nevlastní dceru. Dívku podle obžaloby ponižovali, nadávali jí, nesměla s nimi jíst u stolu, snášet musela i další příkoří. Vše vyvrcholilo tím, že skončila v dřevěné boudě na zahradě, kde nebyla voda, WC ani topení.

Obžalovaní před klatovským soudem. Zmocněnec poškozené, advokát Jaroslav Liška. | Video: Deník/Milan Kilián

Školačka kvůli chování nevlastního otce a macechy podle znalců utrpěla trvalou poruchu zdraví. Nyní u soudu promluvila dočasná pěstounka, u které dívka po odchodu z rodiny byla. Žena přiznala, že to se školačkou neměla vůbec jednoduché.

Dočasná pěstounka uvedla, že si dívku vyzvedla 6. června 2022 u sousedů obžalovaných. Příliš dlouho spolu ale nepobyly, už 22. června ji odvezla na psychiatrické oddělení v Plzni. Poté už se k ní nevrátila. „Přebírala jsem si ji u sousedů, pak jsme se zastavily pro její věci doma, kterých neměla zrovna málo, měly jsme jich plný kufr auta. Moc po cestě nemluvila, jen jsem se dozvěděla, že má ráda zvířata a chtěla by jezdit na kole. U nás doma jsem jí ukázala pokoj, který sdílela s mojí dcerou. To se jí ale nelíbilo. Dožadovala se vlastního pokoje, který prý u sousedů měla, že by se tam raději vrátila. Tak jsem jí vysvětlila, že to nejde, že nejsou pěstouni, že by musela do dětského domova. Po rozhovoru, kdy jsem jí vše vysvětlila, byl už klid. S dcerou si rozuměly. Jinak bych ale těch 15 dní, co u nás byla, charakterizovala jako psychicky náročných, alespoň pro mě,“ vypověděla pěstounka.

Za sérii vloupání v Klatovech recidivista pykat nebude. Spáchal sebevraždu

Dodala, že když po svěřenkyni začala požadovat dodržování řádů, stejných jako u dcery, začaly komplikace. „Značný problém byl s hygienou, vymýšlela si, že jí nevoní šampon, že nemá ráda mokré vlasy a podobně. Odmítala komunikovat, zasekla se a ignorovala mě. Když jsme chtěli jet na výlet, tak si vymýšlela, že se jí dělá špatně v autě, přitom jsem ji běžně vozila do školy. Když jsme jely do Prahy koupit brýle, tak celou cestu plivala do sáčku sliny. Nikdy jindy nic takového nedělala. Manipulovala se mnou,“ uvedla pěstounka. Největší problém byl dle ní s jídlem. Dívka nechtěla jíst jídla doma ani ve škole, v restauraci vše vrátila. „Měla jsem podezření na bulimii, protože když něco snědla, tak se pak zavřela na záchod a pouštěla vodu. Jednou, když jsem jí zakázala přístup na záchod, tak se vyzvracela do školní aktovky. Řekla mi, že nechce jíst, protože tlustý lidi jsou hnusný. Pak jsem ale zjistila, že si kupovala a jedla jen sladkosti. Pořád jen seděla na telefonu a hrála hry, nechtěla chodit ven, rozhodně mi nepřišlo, že by neměla zkušenosti s elektronikou. Když jsem jí řekla, ať mi ho dá, tak třískala dveřmi a lehla si do postele,“ popisovala dále pěstounka, pro kterou to bylo velmi náročné, i když měla s pěstounstvím již zkušenosti. Přiznala, že to nezvládla a dítě odvezla na psychiatrické oddělení, odkud pak putovala do dětského domova.

Drogové orgie v klatovském baru. Provozovatel rozdával lajny kokainu

Kromě ní u soudu vypovídal i syn sousedů, u kterých dívka několik dní byla. Ten ji dle svých slov občas nabídl svezení, když šla ze školy, ale nechtěla. Jednou ji potkal ve vsi, což nebylo obvyklé, s taškou a oblečenou ze školy. „Když jsem se jí zeptal, zda se něco děje, nemluvila. Tak jsem jí řekl, že jestli bude někdy potřebovat, tak ať přijde, že se vše dá nějak řešit. Přišla pak asi za pět dní, ale nebyl jsem doma, tak šla k mým rodičům, kteří bydlí vedle, že má hlad. Já jsem pak přijel z práce a mamka mi říkala, že je u nás. Tak jsem za ní šel, ale tak příliš nemluvila. Zůstala u nás. Mně přišlo zvláštní, že nemá mobil, tak jsem jí chtěl udělat radost a koupil jí ho jako dárek, víc jsem to s ní neřešil, naučila se na něm sama,“ řekl mladý muž.

Obžaloba chce vězení

Nevlastní otec s macechou měli dívku podle obžaloby týrat od září 2019, kdy jí bylo pouhých dvanáct let, do června 2022, kdy přišla k sousedům prosit o pomoc a ti vše oznámili. „Dostatečně nepečovali o její emoční potřeby a její výživu, když jí neposkytovali dostatek kvalitní a teplé stravy a nemohla společně s ostatními stolovat. Jídlo si musela připravovat dodatečně sama, ponižovali ji nadávkami. Žena na ni denně křičela, což v nezletilé budilo strach, a snažila se proto její přítomnosti doma vyhýbat. Nebrali ji na rodinné výlety a všelijakými dalšími způsoby ji odstrkovali od zbytku rodiny. Neposkytovali jí dostatečné ošacení a špinavé prádlo si musela prát sama,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Katarina Peková.

Budu poslední, co uvidíš, hrozil narkoman dívce. Musí do ústavu

Vše podle ní vyvrcholilo o Velikonocích 2022, kdy dívce přestěhovali všechny osobní věci do dřevěného domku na zahradě, který byl bez sociálního zázemí, vody a topení. Podkrovní prostor domku bez okna vybavili matracemi na spaní, ložním prádlem, stolem, židlí a skříní, kde nezletilá musela přebývat. „Do domu mohla chodit pouze třikrát denně pro jídlo a na toaletu v domě, jinak musela chodit ven na zahradu. V důsledku tohoto dlouhodobého jednání obviněných došlo dle znalců k hlubokému narušení osobnostního vývoje nezletilé, a byla u ní zjištěna trvalá porucha zdraví, a to změny osobnosti po katastrofické zkušenosti. Tato porucha nezletilou závažně omezuje v každodenním běžném způsobu života a je ji možno hodnotit jako trvalý vážný následek na jejím zdraví,“ uzavřela Peková.

Část procesu, včetně výpovědi dívky, se odehrávala za zavřenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti. Na prvním hlavním líčení, kam novináři mohli, macecha V. V. (52) a dívčin nevlastní otec J. V. (56), jejichž jména ani tváře nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené, před klatovským soudem obžalobu odmítli prostřednictvím svého obhájce. „Necítí se být vinni, nesouhlasí s popisem skutku ani právní kvalifikací,“ uvedl advokát. Pár poté odmítl vypovídat a odpovídat na otázky soudce, trvali na tom, že oba přečtou připravená prohlášení. Soudce Jan Kasal tak přečetl jejich výpovědi z přípravného řízení. Tam muž vysvětlil, že dívka není jeho vlastní, ale že si ji vzal před deseti lety do péče i s její mladší sestřičkou, která už jeho je, když se o ně jejich matka nestarala.

Hádka v Klatovech skončila střelbou. Pachateli hrozí vězení

On i partnerka holčičku vykreslili v nejhorších barvách. Odmalička podle nich lhala a byly s ní problémy. „Chyba byla, že jsem se ji snažila vychovávat. Měla jsem ji nechat růst jako dříví v lese nebo v dětském domově,“ prohlásila V. V. Stejně jako J. V. tvrdila, že dívka byla v roubence, jak boudě říkali, dobrovolně. Mohla podle nich i domů pro jídlo či na toaletu, ale ne v noci. Připustili ale, že si musela třeba sama prát prádlo nebo že s rodinou nebyla ani na Štědrý večer. „Já jí ale přinesl večeři a dárky pak do pokoje,“ tvrdil J. V., který se při čtení prohlášení opakovaně usmíval. Stejně jako partnerka odmítl, že by dítěti nadávali. Jen žena připustila, že jí občas dala pár facek.

Státní zástupkyně Peková navrhla v obžalobě uložit oběma obžalovaným nejméně tříleté nepodmíněné tresty. Hlavní líčení bude pokračovat v dubnu dalšími výslechy.