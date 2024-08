Incident se odehrál letos 19. dubna po deváté hodině ráno v Nýrsku v ulici Náměstí. Kovářík podle obžaloby zaparkoval služební dodávku na místě, kde je zákaz zastavení. Strážník to s ním šel řešit a upozornil ho na spáchání přestupku. „Obžalovaný na to zpočátku reagoval tím, že jej ignoroval, dále začal strážníka vulgárně urážet, na výzvy k prokázání totožnosti nereagoval a chtěl z místa odjet. Strážník však stál před vozidlem a obžalovaný i přes jeho výzvu, aby neodjížděl, se s vozidlem rozjel, takže došlo k fyzickému kontaktu přední části vozidla s tělem strážníka, který byl nucen se zapřít rukama o dodávku a pár kroků poodstoupit,“ popsal v obžalobě státní zástupce Michal Rendl s tím, že Kovářík přestal na městského policistu najíždět až ve chvíli, kdy ke dveřím jeho auta přistoupil další strážník, otevřel je a vyzval ho, aby svého jednání zanechal.

Kovářík u soudu nezapíral. „Cítím se vinen, s popisem skutku souhlasím,“ prohlásil a projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu. Se státním zástupcem se skutečně dohodli, a tak vyvázl se sedmiměsíčním trestem, podmíněně odloženým na zkušební dobu jednoho roku. Zákaz řízení motorových vozidel mu uložen nebyl. Senát v čele se soudcem Janem Kasalem dohodu posvětil. „Neviděli jsme žádný důvod, proč dohodu neschválit. S ohledem na osobu obžalovaného jsme přesvědčeni, že takto mírný trest postačí,“ vysvětlil soudce Kasal.

„Kdyby se choval normálně, nejen, že tu dnes nemusel být, ale vyvázl by tehdy bez pokuty. Víme, jak to mají řidiči doručovacích firem těžké, a tak se to s nimi snažíme řešit domluvou,“ okomentoval pravomocný verdikt soudu strážník, na kterého Kovářík najížděl. Přiznal, že když se auto proti němu rozjelo, nebyl to příjemný pocit. „Strach jsem měl, to je pravda,“ řekl Deníku městský policista.

Jak se k rozsudku postaví Česká pošta, je zatím otevřené. "Tento případ Česká pošta v pracovněprávní rovině dosud neřešila, pouze poskytla součinnost vyšetřujícím orgánům. Pan Kovářík je stále zaměstnancem České pošty. Vyčkáme na pravomocné rozhodnutí soudu, resp. výsledek soudního řízení, a pokud na jeho základě bude Českou poštou shledáno ze strany našeho zaměstnance porušení pracovních povinností, pak dle konkrétních okolností případu zvážíme další postup vůči zaměstnanci v intencích pracovněprávních předpisů," informoval Deník mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.