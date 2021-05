„Začali jsme pozvolna jako každý rok. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek trénujeme na zimáku v Plzni, v úterý máme atletickou dráhu na ´Švarcovce´(2. ZŠ Plzeň, Schwarzova – pozn. autora) a v pátek chodíme na fotbalové hřiště do Hradiště,“ prozradil klatovský trenér Michal Straka, jenž nedávno oslavil životní jubileum – a sice padesátku.

Hokejisté nabírají kondici.Zdroj: facebook SHC KlatovyKaždoročně jeho mladá družina do sebe nabírá nejprve kondici. „Věnujeme se teď spíš objemu, vytrvalostním prvkům, aby kluci nabrali potřebnou kondici, která je základem každého sportu ,“ má jasno Straka. „Hodně také posilujeme, děláme kardio věci, ale prokládáme to i hrou – basketbalem nebo fotbalem,“ říká klatovský šéf lavičky.

V tomto trendu budou hokejisté pokračovat ještě přibližně čtrnáct dní. „Pak to začneme pomalu směřovat do rychlosti. Zvětšíme intenzitu, ale ubereme čas,“ vysvětlil trenér Klatov.

Přípravu už jeho tým zahájil bez dvojice hráčů. Tým opustil Josef Hasman, který přijal novou výzvu v Táboře, a také obránce Leština. Naděje naopak svitla nad návratem dvou zkušenějších a velmi kvalitních hráčů.

„Vypadá to, že by se k nám mohl vrátit Josef Roubal, a pak také Jirka Uhlík. Uvidíme, jak to dopadne, ale kdyby to klaplo, oba kluci by byli pro nás velkými posilami,“ dodal trenér SHC Klatovy.