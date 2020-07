O co jde? Psalo se září roku 2013. Byl to měsíc, kdy Mezinárodní olympijský výbor konečně vybral pořadatelské město pro Letní olympijské hry 2020. Ty nakonec pro sebe uzmulo Tokio, které jak jistě víte, kvůli neustupující globální pandemii nového typu koronaviru ale nakonec ostrouhalo. Alespoň prozatím.

Zdroj: Jitka Kilbergerová

Byl to však také měsíc, ve kterém se tehdejší hokejisté Klatov utkali v rámci přípravy na další soutěžní ročník ve druhé lize s německým HC Waldkraiburg. Utkání bylo relativně vyrovnané, ale také hodně vyhecované. A to, co se stalo v závěru zápasu, na to se jen tak nezapomene. A pokud ano, nyní si to připomeneme díky příspěvku tehdejší sportovní reportérky Jitky Kilbergerové, která napsala:

V osmém přípravném zápase na II. ligu hostili v neděli hokejisté HC Klatovy německý EHC Waldkraiburg. „O soupeři jsme věděli, že je hodně zarputilý. Byl to zápas „nahoru dolů" a mně to hodně o hráčích ukázalo, protože takových utkání přijde v sezoně víc. Byl to výborný soupeř. Zápas byl ale hodně vypjatý, rozhodčí ho bohužel nezvládla, a tak jsme radši po domluvě, aby se hráči zbytečně nezranili, zápas předčasně ukončili," uvedl klatovský trenér Radek Mužík.

HC Klatovy – EHC Waldkraiburg 2:3

Třetiny: 1:2, 0:0, 1:1. Branky a nahrávky: 4. Pour (Kubeš, Holý), 48. Čuban (Vondryska, Vizinger) – 1. Mičulka (Paderbon), 6. Fuhrman (Mičulka), 53. Fuhrman (Mičulka, Piskunov). Rozhodčí: Růžičková – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 4:9 navíc Hoeck 5 + OK. Využití: 2:0. Diváci: 100. Sestava HC Klatovy: Lejsek (33. Smejkal) – Blumentrit, Zeman, Pour, Mrázek, Hucl, Rajal, Holý, Vondryska, M. Němec, Kodýtek, Pouska, Pitel, Vizinger, Čuban, Kocman, Dorňák, Linhart, Kubeš, J. Němec. Trenér: Mužík.