V těžké skupině skončili čtvrtí, ve čtvrtfinále play-off vedli s pražskou Kobrou už 2:1 na zápasy a byli krok od postupu mezi nejlepší kvarteto skupiny Střed, ve které nastupovali.

Pak ale přišel konec. Zasáhla vyšší moc v podobě pandemie koronaviru. „Samozřejmě nás předčasné ukončení moc mrzí. Letos jsme chtěli v play-off uspět. Ačkoliv jsme třetí zápas série doma s Kobrou prohráli 1:2 po prodloužení, byli jsme v tomto čtvrtfinále v dobrém postavení. Jenže zdraví je přednější. S koronavirem jsou teď problémy, takže se dalo čekat, že k tomu dojde. Těšili jsme se na další zápasy, ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl před měsícem klatovský trenér Michal Straka.

Jeho tým se v sezoně šestkrát utkal také s asijským týmem China Golden Dragon, který ale ve třetí nejvyšší soutěži působil pouze v roli otloukánka. Ve 42 zápasech vybojoval jediný bod a inkasoval hrozivých 406 branek. Klatovský trenér Michal Straka od „Zlatého draka“ sice očekával větší kvalitu, přesto našel pozitiva…

„Pochopitelně jsme očekávali, že Čína bude mít o trošku větší kvalitu. Ale když to vezmu z našeho pohledu, určitý přínos jejich start v soutěži měl. Z šesti zápasů, které jsme proti nim odehráli, byly tři podle našich představ. Ve zbývajících duelech jsme se s nimi pořádně trápili, i když jsme vyhráli. Kluci si v těchto zápasech dokázali, že bez nasazení, bojovnosti a maximálního úsilí není lehké žádné utkání,“ uvedl Straka, kouč klatovskému týmu, který hokejový server hokej.cz před nedávnem označil za jedno z největších překvapení letošního druholigového ročníku.

„Sezona Klatov: plzeňské mladé pušky ukázaly potenciál,“ bylo napsáno v titulku obsáhlého článku. Autor textu připomněl fakt, že klatovský klub těží z úzké spolupráce s extraligovou Plzní, která do Klatov na zkušenou posílá řadu talentovaných dorostenců a juniorů, aby si ve městě pod Černou věží okusili chuť dospělého hokeje.

Ale zpátky k čínskému týmu ve druhé lize. Jak už bylo zmíněno - Klatovy tento tým porazily ve všech šesti případech. Zatímco tři zápasy byly skutečně jednoznačnou záležitostí, v dalších třech se pošumavskému výběru nedařilo podle představ.

Draky v sezoně vedl legendární hokejista Jiří Šejba, který se v rozhovoru pro Pardubický deník rozpovídal o tom, jaké to bylo vést tento tým. „Poslali nám kluky, kteří začínali s hokejem teprve v patnácti letech. Bruslit, střílet, přihrávat uměli jakžtakž, ovšem pouze v situacích, kdy je soupeř neatakoval. O organizaci hry neměli páru, takže ani nevěděli, jak se svými dovednostmi nakládat. S Pepou Zajícem jsme si připadali jako u přípravek. Museli jsme začít od bruslení, vedení kotouče, střelby, přihrávek, a hlavně týmové spolupráce,“ sdělil Šejba kolegům z východu Čech.

I přesto našel stejně jako klatovský kouč Straka na účasti exotického celku drobná pozitiva. „Tento tým určitě zpestřením soutěže byl. Na to, že jsme hráli soutěž pouze čtyři měsíce, to nebylo tak špatné. Zkraje jsme schytávali dvojciferné prohry, ale ke konci soutěže jsme už prohrávali „jen“ o gól až čtyři. Progres tam byl. Na to, že kluci začínali s hokejem takhle pozdě… Nelze je srovnávat s našimi hráči, kteří mají odmalička pořád hokej v hlavě a ví co a jak. Souhlasím, na třetí ligu to bylo málo, ale dopadli lépe než ti kluci z Číny, kteří k nám měli původně přijet. Protože se u nás vyhráli a nasbírali cenné zkušenosti,“ dodal Šejba.