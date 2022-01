Zimní stadiony v Klatovech a Sušici budou hostit další díl akce Týden hokeje

Je to tady, blíží se další Týden hokeje. Desátý díl tradiční akce pořádané ve spolupráci s Českým hokejem chystá více než 140 klubů z různých koutů České republiky zapojených do projektu Pojď hrát hokej. Šanci vyzkoušet si, jaké je to být hokejistou nebo hokejistkou, tentokrát od 24. do 30. ledna, bude možné také (a opět) na osmi stadionech v Plzeňském kraji. Včetně HC Klatovy a TJ Sušice.

Blíží se další Týden hokeje. | Foto: HC Klatovy a TJ Sušice.

Unikátní a velmi oblíbenou akci odstartují v kraji 24. ledna od 16.30 hodin v Plzni (HC Škoda Plzeň) a zakončí sobotu 29. ledna v Rokycanech (od 14 hodin). Na klatovském zimním stadionu akce proběhne rovněž 29. ledna, ale už od 12.30 hodin. Sušická aréna bude malé hokejisty či hokejistky ve věku od 4 do 8 let hostit v úterý 25. ledna od čtyř hodin odpoledne. Blíží se další Týden hokeje.Zdroj: HC Klatovy a TJ Sušice. Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma (cyklistická či lyžařská) a rukavice. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě. V rámci projektu Pojď hrát hokej se doposud uskutečnilo devět Týdnů hokeje, kterých se zúčastnilo 33 500 dětí. V září 2016 se konal Týden hokeje pouze na omezeném počtu zimních stadionů. Od ledna 2017 se pak Týden hokeje rozšířil do celé České republiky a pravidelně se koná na více než 140 místech.