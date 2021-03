Před zápasem nezněla arénou, v níž dál chyběli diváci, státní hymna. Zato aktéři uctili minutou ticha i památku hokejového novináře Václava Jáchima, který minulý týden zemřel.

Pak se do sebe nejlepší a nejhorší tým z předkola pustily. Jenže byl to zcela jiný zápas, něž ten nedělní z konce základní části, v němž Plzeň uštědřila Hanákům debakl 9:1.

Papírové předpoklady braly rychle za své a v nervózním úvodu se do šancí dostávali častěji hosté.

Do zakončení se prodral Tomeček, následně na gólmana Frodla najížděl Káňa, ale ještě neuspěl. V čase 7:17 si už spravil chuť, když hned v první přesilovce ranou do horního růžku dostal Moru do vedení – 0:1.

Škodovka pak těžko zdolávala úpornou obranu Hanáků, navíc se domácí často ocitali v oslabení a v útoku neměli svůj obvyklý tah. A nezabrali ani před první pauzou, kdy se trestné lavice plnily na obou stranách.

Do druhé části pak Plzeň vtrhla daleko dravěji, v konci oslabení se na Konráda v olomoucké kleci řítil Eberle, ale gólman včas vytasil hůl. A úsilí Indiánů pak spražil opět Káňa, který znovu zavěsil puk pod horní tyč a Kohouti vedli o dva góly – 0:2

Domácí se drali za smazáním manka, ale gól nedali ani ve čtyřminutové převaze pět na čtyři. Musil sice ze vzduchu sklepl puk za Konráda, ale Knotek ho z brankové čáry ještě odpálil. Že nešlo o gól, potvrdili sudí po konzultaci s videem. Mertl pak trefil tyčku a neujala se ani Kodýtkova dorážka.

Naopak stále sebevědomější Kohouti byli blízko třetímu zásahu. Káňa žabkou z vlastního pásma vybídl k nájezdu Nahodila, ale Frodl se vytáhl a tým podržel. A měl i štěstí. To když mu po Kučerově ráně podjel puk pod betony, ale vyklouzal mimo brankové tyče.

Domácí se za gólem tlačili dlouho marně i ve třetí třetině. V jejím závěru ale střet hráčů u mantinelu vyrazil plexisklo a oprava přinesla nečekaně dlouhou přestávku. Pauza víc prospěla Plzni.

Po návratu na led vypálil Eberle a Kvasnička z dorážky už Konráda překonal – 1:2. Snížení domácí nakoplo a vyrovnání viselo na vlásku. Jenže i když Indiáni ještě sáhli k power-play, tak srovnat už nedokázali a první zápas ukořistila Olomouc.

Hlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „luci chtěli až moc a bylo to kontraproduktivní. Přitom jsme věděli, do čeho jdeme, jenže čtyřicet, padesát minut jsme nedokázali reagovat. Byl to slaboučký výkon, z naší strany to nemělo úroveň play-off. A když Olomouc vede, je to pak s nimi těžké. V závěru jsme se alespoň dokázali nadechnout, dali jsme gól. Garantuju stoprocentně, že se ve čtvrtek zlepšíme.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Jsem strašně rád, že jsme ten důležitý první bod urvali my. Chlapci si ho zasloužili a já jim gratuluji. Kvalitní výkon jsme podali v celém zápase. V první i ve druhé třetině jsme si vytvořili spoustu gólových šancí, bohužel jsme naše vedení nenavýšili. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát aktivně. To se dlouho dařilo, ale i když ještě soupeř snížil, tak jsme důležitou výhru udrželi.

HC ŠKODA PLZEŇ – HC OLOMOUC 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kvasnička (Eberle, Jiříček) – 8. J. Káňa (Nahodil, Navrátil), 25. J. Káňa (Nahodil).

Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Hynek, Kajínek.Stav série: 0:1.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl, Gulaš – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka, Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

HC Olomouc: Konrád – Rašner, Dujsík, Valenta, Škůrek, Švrček, A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.