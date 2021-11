Hokejisté Horažďovic měli kvůli lichému počtu účastníků v soutěži volno, utkání mezi TJ Drahonice a Sušicí nakonec nebylo sehráno.

Sokol Katovice – TJ Start Luby 6:4 (2:0, 1:3, 3:1)

Branky: Andrle 2, Major 2, Hradský, Řehoř – H. Pikhart, Hůla, Mach, Koranda. Rozhodčí: Sigmund, Hájek. Vyloučení: 3:5.



V polovině úvodní třetiny otevřel skóre domácí Andrle, vzápětí přidal druhý gól Major a Katovice měly zápas velmi dobře rozehraný. Druhá třetina však patřila lubskému Startu. Ve 25. minutě se gólově prosadil mladík Hynek Pikhart, ale domácí Hradský ve stejné minutě znovu dostal Katovice do dvoubrankového vedení. Závěr prostřední části však patřil jednoznačně Lubům, které góly Hůly a Macha srovnaly stav tuze atraktivního duelu na 3:3.



A když hned v úvodní minutě třetí třetiny přidal další gól David Koranda, nad vedoucím týmem tabulky Start dokonce již vedl. Měl i další šance a gólman Lubů Vojtěch Lavička navíc dokázal chytit trestné střílení katovického střelce. Jenže puk do sítě už Lubští nedostali ani v přesilovce.

Naopak byli to domácí hokejisté, kteří v 57. minutě srovnali na 4:4 po vyloučení Fialy z přesilové hry.



Luby (na archivním snímku hráči v černých dresech) prohrály 4:6.Zdroj: Deník/Milan Kilián



Závěr tohoto duelu byl hodně dramatický a za šťastnější konec tahali domácí katovičtí hokejisté. V čase 59:38 obrátil misky vah Andrle a pojistku přidaly Katovice čtyři sekundy před koncem střelou do zcela odkryté prázdné branky. Hokejisté Startu tak z ledového paláce ve Strakonicích odjeli s prázdnou.

Následující program (9. kolo) – neděle 16.00: TJ Sušice – Sokol Katovice, 16.15: TJ Start Luby – HC Horažďovice (zimní stadion Klatovy). Pozn.: hokejisté TJ Drahonice mají volno.

Autoři: Karel Šot, Martin Mangl

Hokejová bitva jen pro očkované či nedávno vyléčené. Do Klatov přijedou Buldoci