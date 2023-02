Zklamání čišelo z hokejistů plzeňské Škodovky po páteční prohře s Třincem 4:5 v prodloužení. Šest minut před koncem třetí periody totiž nad obhájci titulu ještě vedli o gól, jenže poté trefou od modré srovnal explzeňský Lukáš Kaňák a v nastaveném čase pak Oceláři v přesilovce pět na tři rozhodli o vítězství. Úřadující mistři tím zlomili sérii čtyř porážek, Indiáni si naopak připsali šestou prohru v řadě a útěchou jim může být jen vybojovaný bod. Což potvrdil i plzeňský útočník Kryštof Hrabík. „Za ten bod jsme asi rádi. Na druhou stranu, zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Výhru už potřebujeme jako sůl. Proti Třinci jsme tam skoro byli. Do dalšího utkání se musíme ještě zlepšit a věřit, že už se to zlomí,“ řekl po zápase autor jednoho z gólů Indiánů.

Plzeň si připomínala zisk památného titulu z roku 2013. Byl to pro vás hodně speciální zápas?

Jasně, že jsme chtěli vyhrát a urvat to. Přišlo dost lidí, člověk to vnímá, když jsou speciální dresy a vše okolo. Ale my jsme v nějaké situaci, ze které se potřebujeme dostat a každý zápas je důležitý. Chceme vyhrát každý zápas, bohužel se to nepovedlo.

Kryštof Hrabík (vlevo) atakuje soupeře z týmu Třince.Zdroj: Petr Eret

Je povzbuzením alespoň solidní bojovný výkon, který jste proti mistrům z minulých tří sezon odvedli?

Snažíme se hodně komunikovat, protože nikdo jiný než my nás z toho nedostane. Musíme hrabat, hrát 60 minut, být chytřejší. Zase jsme udělali hodně faulů. Přitom víme, že Třinec má kvalitní přesilovku a stejně jim dáme šanci jí využít. Prostě to chce být chytřejší do dalších zápasů. Snažit se to zlomit.

Alespoň pocit ze hry můžete mít lepší než v předchozích zápasech, že?

Byly tam věci, na kterých se dá stavět do dalších zápasů. Jdeme tomu naproti, ale něco malinko tam pořád chybí. I štěstí, ale to nepřijde samo. Musíme ještě něco přidat. Chytrost, zkušenost. Ale věřím, že jsme na správné cestě.

Prohrát v prodloužení a ještě v oslabení tři na pět, to se asi kouše špatně.

Je to hořké. Zvlášť v zápase, který jsme měli slušně rozjetý. Dostali jsme se do té situace sami a neporadili si s ní… Je třeba se snažit takových věcí vyvarovat.

V neděli hrajete v Litvínově s jedenáctou Vervou, která v závěru základní části bojuje o účast v předkole play-off a zároveň se snaží vyhnout pádu do baráže. Hraje to pro vás nějakou roli, nebo na postavení soupeře nehledíte?

Pro nás je jedno úplně, s kým hrajeme. Rozebereme si soupeře, ale nespekulujeme o tom, kolikátý je. Snažíme se urvat každý bod a nachystat se na předkolo. A v tom nám nepomůže koukat se okolo. My musíme podat co nejlepší výkon, na co máme. A s tím pojedeme i do Litvínova.

