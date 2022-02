Drama! Ztratili čtyřgólové vedení, nakonec ale hokejisté infarktový boj zvládli

Jenže Buldoci se v prostřední části hry do domácího týmu hladově zakousli a během dvanácti minut skóre překvapivě srovnali.

V závěrečné třetině se Klatovy trošku vzpamatovaly a odskočily soupeři na rozdíl dvou branek (6:4 a 7:5), poslední slovo ovšem měli znovu hosté, kteří k zápasu přijeli pouze se dvanácti hráči do pole.

32. kolo: SHC Klatovy (bílí) - HC Řisuty 7:6.Zdroj: Jindřich Schovanec

Nejprve díky trefě Patyka, jenž v 56. minutě zkompletoval hattrick, snížili na 6:7 a v závěru o přesilovku vylepšené hře bez brankáře neměli daleko k vyrovnání.

Západočeši se štěstím vedení do koncové sirény udrželi a slavili cenné tři body, které je čtyři kola před koncem základní části katapultovali na čtvrté místo -to znamená místenku v play-off.

Z tábora klatovského SHC sice po utrápeném vítězství panovala úleva, ale také značné rozčarování z výkonu. „Je to asi o přístupu hráčů a o jejich srdíčku. Došlo i k podcenění. Za stavu 4:0 jsme měli zápas pevně pod kontrolou, ale to, že to takhle dopadlo, mě hodně mrzí,“ řekl v rozhovoru pro klubový web asistent klatovského trenéra Ivan Vlček s tím, že i to se však v hokeji stává.

Už ve středu si Klatovy dají se Středočechy repete. Tentokrát na ledě soupeře. „Když takhle budeme hrát i ve středu, tak vážně nevím, jestli se nám povede utkání dotáhnout do vítězného konce,“ varoval viditelně zklamaný Ivan Vlček.

Na každý pád: Klatovští musí pondělní zkrat, který je však nakonec nestál body, hodit za hlavu a ve středu Řisuty v méně dramatickém duelu znovu porazit. Konec základní části se blíží a o tom, jestli partnerský klub Škody Plzeň bude hrát play-off, zatím není definitivně rozhodnuto.

A každé zaváhání a podcenění situace teď může mít fatální následky. Na podobná dramata zkrátka není čas. Jde o hodně.

