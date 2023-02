Hned s triem noviců vyrukuje hokejová Škoda Plzeň do pátečního derby v Karlových Varech. Vedle obránce Jana Jaroměřského z Třince a exzlínského útočníka Antonína Honejska zasáhne do zápasu 44. kola i další ofenzivní posila Martin Beránek.

Škodovka ulovila 21letého forvarda poslední den přestupů z Mladé Boleslavi výměnou za Sebastiána Maláta.

Trejd útočníků. Plzeň získala Martina Beránka (vlevo) výměnou za Sebastiána Maláta (vpravo).Zdroj: hcbruslari.cz

„Už jsem nečekal, že by se mělo něco stát. Stalo se, a jsem za to rád. V Bolce to teď nebylo úplně ideální,“ připouští Beránek. „Těší mě, že vyšla Plzeň. Doufám, že si to sedne a budeme šlapat,“ přeje si urostlý rodák z Českých Budějovic (185 cm), který loni mateřský Motor opustil a zkoušel štěstí v Mladé Boleslavi (32 zápasů, tři góly + dvě asistence).

Jaká ta sezona pro vás až dosud byla?

Jako na houpačce. Měnili se trenéři, což trochu proměnilo atmosféru v týmu. Ale když to shrnu, tak to nebylo extra špatný ani úplně ideální.

Panuje v Mladé Boleslavi velké rozčarování z dosavadních výsledků, které po minulých povedených letech neodpovídají očekávání?

Ano, ale sám nevím, čím to je, protože kádr je v Bolce solidní. Jenže se nevedlo, nedávali jsme góly a v týmu z toho byla taková divná nálada. Těžko to k něčemu přirovnat.

Sezonu dokončíte ve Škodovce. Jak jste plzeňský tým vnímal coby soupeře?

Proti Plzni se mi hrálo špatně už od mládežnických let. Jsem z Českých Budějovic, takže zápasy se Škodovkou jsme brali prestižně, ale málokdy jsme tu uspěli. A teď jsem rád, že tu mohu být.

V Plzni je mladý tým, takže o vrstevníky asi nouzi nemáte. Znáte některé osobně?

S Houďasem (Michal Houdek) jsme byli na jednom mistrovství světa dvacítek. A s Piskym (Janem Piskáčkem), což není vrstevník (úsměv), jsme v minulé sezoně hráli za Motor. S ostatními kluky se postupně seznamuji.

Stihl jste už s trenéry probrat co od vás očekávají?

Asi mojí fyzickou hru, kterou jsem se prezentoval i předtím v Bolce. Budu nejspíš hodně chodit na oslabení, což by měl být můj přínos pro tým. A když by se k tomu povedlo dát i nějaký gól, tak by to bylo super.

Základní část extraligy spěje k závěru. Jsou zápasy o to víc vypjatější?

Sezona je sice rozjetá, ale tím, že jsem změnil tým, tak to beru jako nový začátek. Budu se snažit co nejrychleji zapadnout do mužstva a doufám, že postoupíme co nejdál.

Přál byste si, aby Plzeň v play-off narazila zrovna na Mladou Boleslav nebo na České Budějovice?

Jasně. Zvlášť série s Motorem by pro mě byla hodně speciální.

Poprvé obléknete plzeňský dres v Karlových Varech. Jak se na derby těšíte?

Jo, bude to super začátek.

Čtvrté derby

Škoda Plzeň hraje v pátek v Karlových Varech (začátek v 17.30), jde o čtvrté derby rivalů ze západu Čech v sezoně, poslední v základní části extraligy. Energie je desátá, o osm bodů za sedmou Plzní. Škodovka má ve vzájemných soubojích v aktuálním ročníku jasně navrch, když všechny vyhrála (6:3, 5:4 pp, 1:0). Poslední střet o Vánocích rozhodl už v 5. minutě svou trefou Petr Kodýtek a k zisku tří bodů přispěl čistým kontem brankář Dominik Pavlát.