„Soupeř byl lepší skoro ve všech ohledech. Především v osobních soubojích a byl důraznější v předbrankovém prostoru. My si během zápasu sice vytvořili šance, ale ty jsme neproměnili,“ litoval hokejista SHC Klatovy Stanislav Vajner, jehož mrzí zejména spálené brankové příležitosti za stavu 2:0 pro hostující Stadion Cheb. „Měli jsme tam dvě tutové šance. Kdybychom je proměnili a vyrovnali, věřím, že by se zápas vyvíjel jinak,“ poukázal. „Na začátku třetí třetiny jsme měli trochu tlak, ale nebyli jsme dostatečně produktivní. Poté se zápas jen dohrával,“ doplnil dvacetiletý obránce k hodnocení zápasu.

Přitom: není to tak dávno, co klatovští hokejisté svého středečního soupeře skolili. V posledním kole základní části jej přemohli hladce 4:0. Navíc po velmi dobrém výkonu. Proč to teď nevyšlo? Na těžké podmínky – déšť, sníh, mráz ani vítr - se Vajner nevymlouval. „Počasí sice nebylo ideální, ale pro oba týmy to bylo stejné,“ konstatoval. Záhy však přiznal, že hrát hokejový zápas netradičně na otevřeném zimáku mu trošku svazovalo nohy.

„Já osobně jsem byl ze začátku trošičku nervózní, z čehož vyplynul druhý gól hostů,“ připustil. „Soupeř se snažil vyhodit kotouč ven z obranného pásma, a mně se puk odrazil od chrániče soupeřovi přímo do jízdy,“ popisoval nešťastný moment, kdy chebský Prošek v osmé minutě zvýšil už na 2:0.

Když si mladý bek, který si prošel mládeží Škody Plzeň, odmyslel konečný výsledek i nepříznivé počasí, Winter Classic řadí mezi povedené akce. „Jo, zápas jsem si užil. Přišlo se podívat spoustu kolegů z práce,“ těšilo ho. „Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem klatovským fanouškům, kteří do Stříbra navzdory ošklivému počasí dorazili. Mají ode mě velký respekt,“ kvitoval Vajner.

Na každý pád: Winter Classic je už pryč. Teď je třeba se ubírat směrem k sobotě, kdy Klatovy hrají další utkání. Navíc velmi důležité. Svěřenci trenéra Michala Straky cestují do dalekého Hronova, který je v béčkové nadstavbě zatím poslední. WIKOV ale poslední dva zápasy vyhrál a na Západočechy nyní ztrácí sedm bodů. A kdyby uspěl i v sobotu, byla by to pro klatovské mužstvo velká komplikace směrem k záchraně druhé ligy. A to si dost dobře uvědomuje i Stanislav Vajner. „Do Hronova pojedeme s tím, že si musíme odvézt domů všechny tři body, ať se děje cokoliv,“ hlásí klatovský zadák a připomíná, že oba vzájemné zápasy v letošní sezoně SHC zvládl (4:1 doma a 4:2 venku).

„Hronov moc dobře známe. Oni mají v kádru nepříjemné cizince, kteří hrají takový řeznický hokej. My musíme hrát svižně, rychle posouvat kotouče a dodržovat taktiku, kterou trenér určí. Oba týmy si moc dobře uvědomují, o co hrají, takže očekávám vypjatý hokej, ve kterém nebude chtít nikdo udělat chybu. My uděláme maximum pro to, abychom soupeře porazili i ve třetím vzájemném duelu letošní sezony,“ slibuje na závěr hokejista Stanislav Vajner.

