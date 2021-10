Přitom tentokrát si pohlídali začátek utkání, v němž často inkasují a sami se pak v úvodu druhé třetiny ujali důležitého vedení. Trefil se důsledný Procházka. Jenomže domácí Kohouti o malou chvíli později srovnali a ve 28. minutě zásluhou neomylné trefy Endála skóre duelu dokonce otočili.

Hokejisté Klatov (v červeném) padli v Táboře.Zdroj: Jindřich Schovanec

A když ve třetí části hry přidali další dvě branky, rozhodli o tom, že Klatovští borci budou do šaten opět odcházet s nepořízenou.

„Konečně jsme do zápasu vstoupili normálně. Pozitivem bylo, že jsme hned od začátku neprohrávali o dva tři góly, jako se nám to stávalo v předchozích zápasech. To se pak hraje úplně jinak,“ říkal pro klubový Instagram útočník mladého klatovského výběru David Roubal.

„Dokonce jsme šli na začátku druhé třetiny do vedení, ale soupeř skóre bohužel hned otočil. Ve třetině třetině nás domácí už přehrávali a my už neměli sílu na obrat,“ doplnil Roubal k utkání.

Hokejisté Klatov (v červeném) padli v Táboře.Zdroj: Jindřich Schovanec

Své si k zápasu řekl pro klubový web jihočeského celku také trenér Tábora Arpád Györi. „Náš výkon byl diametrálně odlišný od těch předchozích. Už v první třetině jsme dostávali soupeře pod tlak, i když hrál velmi dobře, chodil do brejků a několikrát nám dokázal zatopit. Důležité je, že nás ve druhé třetině nezlomil inkasovaný gól a brzy jsme na něj dokázali zareagovat. Ještě nám trošku chybí lehkost, ale tentokrát jsme odehráli opravdu dobré utkání. Dali jsme hezké góly a naši hru podpořil kvalitním výkonem brankář Dvořák,“ pochvaloval si lodivod Kohoutů.

Za zmínku stojí také fantastická divácká návštěva, která byla na jihu Čech na poměry druhé ligy nadstandardní. Souboj s Klatovy totiž v aréně sledovalo 1023 platících diváků. V příštím zápase hostí klatovští hokejisté doma Příbram. Hraje se v sobotu 16. října od 17.30 hodin.

HC Tábor – SHC Klatovy 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Šulek (Matušík, Kříž), 28. Endál (Matušík, Šulek), 52. Šulek (Seidl, Havelka), 57. Matušík (Hajič, Šulek) – 24. Procházka (Kolda). Rozhodčí: Pokorný – Tvrdík, Roupec. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Průběžné skóre: 0:1, 4:1. Střely: 45:24. Diváci: 1023.



HC Tábor: Dvořák (Kolář) – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš, Mazanec – Prášek, Škoda, Matiášek – Šulek, Matušík, Seidl – Hasman, Dančišin, Endál – Zíb, Zayml. Trenér: Arpád Györi. SHC Klatovy: Polívka (Pitel) – Kovářík, Houfek, Sklenička, Brtník, Sysel, Walter – Beránek, Kolář, Fořt, J. Roubal, Tulačka, Eret, Uhlík, Kolda, D. Roubal, Kaiser, Procházka. Trenér: Michal Straka.