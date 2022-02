Odplata vyšla jen z části. Hokejisté vybojovali proti druhému Baníku pouze bod

„Ve středu hrajeme v Chebu, o víkendu máme doma Havlíčkův Brod, a pak nás dvakrát čekají Řisuty. Na tyto zápasy se musíme dobře připravit, protože v nich se nejspíš rozhodne o tom, jestli play-off hrát budeme, nebo ne,“ uvědomuje si Ivan Vlček, věrný asistent klatovského trenéra Michala Straky.

Klatovští hokejisté (na archivním snímku hráči v červeném) podlehli Příbrami 1:2 po samostatných nájezdech.Zdroj: Jindřich Schovanec

Proti Příbrami, na jejímž ledě Západočeši tento týden ve středu prohráli v dohrávce 29. kola vysoko 1:7, se Klatovští dostali zásluhou Petra Ereta rychle (už po sedmi minutách) do vedení. Ten mimochodem zaznamenal jubilejní šedesátý bod v sezoně (27 gólů a 33 asistencí) a v tabulce kanadského bodování si upevnil druhou příčku za suverénem Kamilem Bříškou z Kobry.

Jenomže na konci první třetiny vyrovnal příbramský Pinkas a začínalo se od nuly. Další gól už ovšem navzdory solidním příležitostem nepadl, a tak o osudu utkání musela rozhodovat loterie ve formě nájezdů. A v ní byli úspěšnější hosté.

„Bylo to vyrovnané v průběhu celého zápasu. Šance měly obě strany. Nás samozřejmě mrzí to, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce. V prodloužení jsme ubránili dvě minuty trvající oslabení tří proti čtyřem, ale v nájezdech, které jsou už loterie, byla šťastnější Příbram,“ hodnotil pro klubový web Ivan Vlček, jehož tým hraje do konce základní části ještě o 21 bodů.

