Nedělní dopoledne patřilo na zimním stadionu v Klatovech zápasům devátého kola Klatovské hokejové ligy. V prvním mači přejeli Gladiátoři rezervu Malé Vísky jedenácti góly. Ve druhém utkání Čápi řádně potrápili favorizované Dynamo, kterému po boji podlehli 1:3.

AHC Dynamo – HC Čápi 3:1

„K zápasu jsme se sešli v tak trošku rozbité sestavě, kdy několik hráčů včetně mě hrálo se sebezapřením. My se bohužel přizpůsobili tempu a hře Čápů, o to víc si vážíme, že nám tam spadly nějaké góly a utkání jsme dovedli k vítězství," liboval si dvougólový Dynamák Rostislav Hejduk, jenž v minulém zápase týmu chyběl, ale teď nastoupil a stal se jeho spasitelem.

Třetiny: 1:0, 0:0, 2:1. Branky a nahrávky: 5. Ferus (Pitel), 31. Hejduk (Pitel), 38. Hejduk (Pitel) – 43. Mazanec. Rozhodčí: Rubáš, Uldrych. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 16:22. Diváci: 7. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Žák – Ferus, Hejduk, Janouškovec, Václavovic, Bohuslav, Honzík, Pitel, Koutník, Bauer. Sestava HC Čápi: Korčík – Peksa, Jindra, Mazanec, Farný, Ji. Novák, Uhlík, Toman, Bauer, Jo. Novák, Vlasák.

Zápas začali lépe Čápi, kteří byli aktivnější, ale nedokázali najít recept na skvěle chytající brankáře Žáka. Dynamo se prosadilo z první vážnější situace, když Korčíka pokořil Ferus. To byla na dlouhou dobu jediná gólová situace, neboť prim hráli oba brankáři. Střelecké trápení uťal na začátku třetí třetiny štírek Hejduk, když se trefil nad beton Korčíka. Tentýž hráč se prosadil i o sedm minut později, kdy střelou nad ramenou gólmana Čápů zvýšil na 3:0. Mimochodem: u všech branek Dynama asistoval hokejový mág Pitel. Čápi se prosadili až v závěru, když svůj únik proměnil nechytatelnou střelou Mazanec.

Malá Víska B – AHC Gladiators 4:11

Třetiny: 2:4, 1:5, 1:2. Branky a nahrávky: 2. Voráček (Valvoda, Fait), 13. Voráček (Smolík), 22. Pressl, 32. Kašpar (Bělík starší) – 6. D. Krásný (Václavovic), 9. Pártl (Benda), 10. D. Krásný (Benda), 13. Jonáš (Pártl), 19. Šimek (Benda), 22. D. Krásný (Benda), 24. O. Krásný, 25. Václavovic (D. Krásný), 30. Benda (Kisling), 37. Šimek (O. Krásný), 44. Pártl (Šimek). Rozhodčí: Rubáš, Uldrych. Vyloučení: 1:3. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 23:37. Diváci: 9. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava Malé Vísky B: Korčík – Kašpar, Kuželík, Voráček, Pressl, Fait,Smolík, Valvoda, Unzeitig, Bělík starší. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Šimek, D. Krásný, O. Krásný, Benda, Vladař, Pártl, Václavovic, Jonáš, Marek, Němec.

Už ve druhé minutě poslal béčko Malé Vísky do vedení Voráček, ale za favorizované Gladiátory pak vyrovnal produktivní Dan Krásný. O několik okamžiků později se během dvaceti sekund dostali Gladiátoři do vedení o dvě branky, když se prosadili Pártl a opět Dan Krásný. Další branku přidal Jonáš a poslal svůj tým do třígólového trháku. Na jeho branku ještě do konce periody odpověděl svým druhým zásahem v zápase Voráček - 2:4.

Druhá třetina byla jednoznačně v režii Gladiátorů. Nejprve se prosadil Šimek a hattrick následně dokonal při chuti hrající Dan Krásný. Na straně Vísky se pak prosadil dlouhán Pressl a vykřesal jiskřičku naděje. Záhy z poloviny hřiště zaskočil Korčíka Oto Krásný, další slabší chvilku si gólman Malé Vísky vybral při pokusu Václavovice. V závěru druhé periody se ještě prosadil nezastavitelný kanonýr Benda. Z kraje posledního dějství se prosadil maloveský Kašpar, jenž snížil na 4:9, ale pak už se trefovali pouze Gladiátoři - jmenovitě Šimek a Pártl. Zápas tak skončil jasným vítězstvím giganta soutěže.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

