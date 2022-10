Škodovka skórovala hned v úvodu zápasu. V čase 2:41 pálil Budík, gólman Bow puk neudržel a dorážející Kodýtek napodruhé našel cestu do kladenské sítě.

Inkasovaný gól paradoxně víc nabudil Rytíře. Měli tlak i šance, ale srovnat nedokázali. Na Svobodu v plzeňské bráně nevyzráli ani v přečíslení. A Dotchinův pokus z buly zase gólman hostů vykopl betonem.

Ve stejném duchu se nesla i druhá třetina. Hned na začátku podnikl z křídla výpad plzeňský Adamec. Prosmýkl se až k Bowovi, ale gól nepřidal. Následně měli více ze hry znovu domácí, častěji stříleli, jenže dál ztroskotávali na Svobodovi. Ke srovnání si Rytíři nepomohli ani v přesilovce a následně dostali další lekci z produktivity.

Na vyhozený puk z obranného pásma si najel Bitten, který po konci trestu skočil na led a v nájezdu napodruhé Bowa překonal. Zakončení mezi betony ještě gólman vyrazil, ale jen k Bittenovi, který už neměl problém trefit odkrytou branku.

Druhý gól Rytíře zase víc nalomil. Navíc Plzni dál vycházely začátky třetin, ale v té třetí Hrabík zblízka Bowa nepřekonal. Domácí pak hráli přesilovku, jenže Zikmund v další velké šanci přestřelil cíl. Následně se hosté po dalším faulu museli bránit 52 sekund dokonce ve třech proti pěti, ale vše přečkali bez vážnějších trablů.

Ve 48. minutě se vyznamenal Svoboda, který plavným skokem zlikvidoval další příležitost Kladna a jistil nulu na svém kontě. Navíc platilo otřepané nedáš, dostaneš. Na opačné straně se z pravého kruhu rozjel na Bowa nekrytý Blomstrand a trefou ke vzdálenější tyčce navýšil vedení Škody na 3:0.

Plzeňská defenziva poté skvěle odrážela snahy soupeře. Z dorážky se neprosadil zkušený Klepiš. Domácí neuspěli ani v šesti při dlouhé hře bez gólmana. A když se Bow v závěru vrátil na své místo, tak na konečných 4:0 upravil stav mladý Adamec.

Plzeňský trenér Petr Kořínek neskrýval velkou spokojenost nad cennou výhrou. „Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli. Bylo hodně bojovné, nám se podařilo dostat do vedení, pak jsme ubránili nějaká oslabení. Za bojovnost a obětavost mužstvo moc chválím, protože potřebujeme každý bod,“ řekl.

Domácí Jiří Burger litoval, že se nepovedlo doma odčinit nepovedené utkání s Mladou Boleslaví. „Utlumil nás začátek, kdy jsme rychle inkasovali, pak jsme se těžko dostávali do zápasu. Ve druhé třetině se to povedlo, měli jsme šance, jenže soupeř nám ujel v oslabení a pak už to bylo hodně složité. Sice jsme s tím snažili něco udělat, ale nedali jsme ani přesilovku pět na tři. Góly nedáváme a není to náhoda, nejsme v koncovce tak důrazní, jak je potřeba,“ mrzelo Burgera.

Další zápas sehraje Škodovka v neděli doma od 16.30 s hradeckým Mountfieldem.

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 0:4

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:2. Branky a nahrávky: 3. Kodýtek (Budík), 36. Bitten (Houdek, Mi. Svoboda), 49. Blomstrand (Hrabík), 60. Adamec (Suchý, Mertl). Rozhodčí: Hribik, Horák – Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:3, bez využití. Diváci: 4073.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Melka, Klepiš, Brodecki – Beran, Zikmund, Filip – Bláha, Indrák, Machač.

Plzeň: Mi. Svoboda – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Lang, Mertl, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Malát.