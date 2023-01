Zvláštní utkání, na které se kvůli chybě v komunikaci ze strany vedení soutěže nedostavili rozhodčí. Souboj se tak odehrál bez nich. Zápas ovšem i tak zcela jasně ovládl tým Kdyně. Oba mančafty k utkání přistoupily velmi zodpovědně a odehrály ho bez problémů, za což jim patří poděkování. Oběma týmům se ihned po utkání omluvil ředitel soutěže Aleš Peksa.

„Tím, že na zápase nebyli rozhodčí, to bylo o to víc zajímavé. Myslím si, že oba týmy to (tuto situaci) zvládly velmi dobře. Navzájem jsme si důvěřovali a hráli podle pravidel," pochvaloval si kapitán Kdyně Josef Novák. Ten poté už hodnotil samotné dění na ledě, které přineslo vesměs jednoznačnou podívanou.

„První třetina byla celkem vyrovnaná. Delší dobu jsme nehráli, takže nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Od druhé třetiny jsme se ale zlepšili, soupeř naopak trošku odešel fyzicky a definitivně ho zlomily tři góly v rozmezí pár minut (25. a 28. minuta - pozn. autora)," tvrdil po utkání hokejista Warriors.

Kdyni o víkendu čeká další utkání, soupeřem budou Čápi. „My se tam trošku přetahujeme s Dynamem o druhé místo, které chceme my. Ale Čápi mají v poslední době formu, i když teďka prohráli. Určitě se na nás budou chtít vytáhnout, porazit nás, ale věřím, že se nedáme a uspějeme," přeje si Josef Novák, kdyňský muž s kapitánským céčkem na hrudi.

HC Čápi – AHC Gladiators 0:9

Třetiny: 0:6, 0:1, 0:2. Branky a nahrávky: 2. D. Krásný (Václavovic), 4. Benda (Šimek, O. Krásný), 4. Václavovic (Benda), 5. Benda (Vladař), 10. Šimek (Benda), 10. Šimek (P. Král, Hrdina), 29. Benda (Jonáš), 31. D. Krásný (Benda, Václavovic), 38. Václavovic (D. Krásný). Rozhodčí: Lukeš, Brtník. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 17. HC Čápi: Homolka – Peksa, Jindra, Vacík, Vopalecký, Kolář, Farný, Jandík, Bauer, Mazanec, Harmady, Karásek, Novák, Šára, Moravčík. AHC Gladiators: Kisling – Kouba, Šimek, O. Krásný, Jonáš, Benda, Václavovic, D. Krásný, Hrdina, P. Král, Vladař.

Už ve druhé minutě se nad lapačku Homolky trefil Krásný a otevřel tak gólový účet zápasu. O dvě minuty později zamířil nad beton gólmana Čápů kanonýr Benda a bylo to už 2:0 pro favorizované Gladiátory. A když se za malý okamžik prosadil i Václavovic, bylo o osudu utkání definitivně rozhodnuto.

Rozjetí Gladiátoři vyhráli první třetinu 6:0 a zbylé dvě třetiny se dohrávaly de facto jen z povinnosti. Přestože Čápi vysoko prohráli, od většího přídělu je uchránil brankář Homolka, který předvedl několik bravurních zákroků.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

