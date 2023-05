S hokejem začínal v Klatovech, pak dlouhá léta působil v Plzni, ale na přelomu ledna a února, tedy na konci přestupního období, byl hokejový obránce Lukáš Kaňák nečekaně vytrejdován do Třince, s nimž nakonec slavil extraligový titul. Šestadvacetiletý bojovník se ale ve Slezsku moc dlouho neohřál, na začátku května totiž přestoupil do Brna a stal se jednou z mnoha posil tamní Komety.

Lukáš Kaňák v rozhovoru pro HC Kometa Brno. | Video: HC Kometa Brno

„Očekávám, že v Brně budeme vyhrávat a věřím, že se nám bude dařit stejně, jako se nám dařilo v Třinci," řekl odchovanec klatovského hokeje v prvním rozhovoru pro klubový web Komety Brno. Kaňák od svých nových trenérů dostal delší volno, důvodem bylo právě finále již uplynulého ročníku extraligy v dresu Třince. Hlásit by se do přípravy měl na konci května. „Těším se, až to zase začne, až se začneme s klukama poznávat,“ svěřil se usměvavý chlapík.

PODÍVEJTE SE: Kompletní rozhovor s Lukášem Kaňákem

Zdroj: HC Kometa Brno

Byl to šok, ale těším se na to, říkal klatovský odchovanec po trejdu do Třince