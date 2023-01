„Nesmírně si vážím toho, že jsme to dotáhli do prodloužení a poprali se s Kanadou o titul. To, že to nevyšlo, to tak v hokeji chodí. Jsme rádi, že to bylo se vztyčenou hlavou, se ctí. Kluci tam nechali všechno. Byl to úžasný zápas. Skvělý zážitek pro nás pro všechny," říkal pro server hokej.cz hlavní trenér Radim Rulík.

VIDEO: Kapitán týmu Stanislav Svozil děkuje za podporu

Češi kromě úžasu a obdivu celého hokejového národa a světového stříbra sbírali na mistrovství také individuální ocenění. To získal například klatovský odchovanec David Jiříček, který se od loňského draftu organizací Columbusu Blue Jackets rozehrává v AHL v dresu Clevelandu, farmě modrokabátníků.

Direktoriátem turnaje byl 19letý zadák vyhlášen nejlepším obráncem celého mistrovství. V hlasování novinářů se bývalý hráč Plzně, který v sedmi zápasech zapsal tři branky a čtyři asistence, dostal také do All-Star týmu.

VIDEO: Jiříček zavelel v poslední minutě k obratu. Češi jsou ve finále MS!

Ten tvoří hned tři Češi. Vedle Davida Jiříčka ještě brankář Tomáš Suchánek a útočník Jiří Kulich. MVP turnaje (nejužitečnější hráč turnaje) byl vyhlášen vítěz kanadského bodování – domácí talent Connor Bedard, jenž na letošním mistrovství světa juniorů zaznamenal neuvěřitelných třiadvacet kanadských bodů za devět branek a čtrnáct asistencí. A to v pouhých sedmnácti letech!

Finále MSJ 2023: Česko – Kanada 2:3 po prodloužení

Třetiny: 0:1, 0:1, 2:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 53. Kulich (Šalé, Šapovaliv), 54. Kos (Hamara) – 13. Guenther (Clarke, Othmann), 25. Wright (Guenther, Othmann), 67. Guenther (Roy, Clarke). Rozhodčí: Harnebring (Švédsko), Salonen (Finsko) – Grillo (USA), Wyonzek (Kanada). Vyloučení: 2:3. Využití přesilových her: 0:1. Střely na branku: 26:38. Diváci: 10 735. Aréna: Scotiabank Centre Halifax. Nejlepší hráči: Jakub Brabenec – Dylan Guenther. Sestava Česka: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Sapoušek. Trenér: Radim Rulík. Sestava Kanady: Milic – Del Mastro, Zellweger, Allan, Clarke, Hinds, Korchinski, Matier – Othmann, Wright, Guenther – Roy, Stankoven, Bedard – Dean, Gaucher, Ostapchuk – Schaefer, Bankier, Fantilli – Beck. Trenér: D. Williams.

