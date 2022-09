„Podle mě to bylo vyrovnané utkání. Myslím si, že ve druhé třetině jsme měli na víc, vypracovali jsme si tam asi čtyři gólovky. Kdybychom dali branku na 2:0, mohl zápas vypadat jinak, ale místo toho domácí srovnali a dostali se do tempa. Je to škoda,“ řekl pro klubový instagram mladý klatovský obránce Adam Zich.