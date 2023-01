Švédové se v třaskavé bitvě ujali vedení na začátku druhé třetiny, kdy Suchánka prostřelil Ludvig Jansson. Hokejisté Tre Kronor pak pozorně bránili a vyráželi do nebezpečných výpadů. Ale nezvládli závěr třetí třetiny, kdy to bojovní Češi zkoušeli ve hře bez brankáře. Špaček na modré přihrál Jiříčkovi, který ranou po zemi z velké dálky propálil jinak výborně chytajícího gólmana Carla Lindboma.

Kotouč se do sítě dostal pod betony nejlepšího gólmana turnaje. „Zavřel jsem oči, plácl jsem do toho. Horší gól jsem snad v životě nedal. Jsem rád, že to tam spadlo a že jsme se mohli radovat. Samozřejmě si ho (gól) budu ještě dlouho pamatovat, 39 sekund do konce, už jsem tomu ani nevěřil,“ rozplýval se v rozhovoru pro server hokej.cz David Jiříček, jeden z českých hrdinů.

VIDEO: Gól Jiříčka kopií legendární trefy Karla Rachůnka

Zdroj: Youtube

Tím druhým byl bez špetky pochybností jeho spoluhráč Jiří Kulich, který v poslední minutě prodloužení překonal gólmana Lindboma podruhé a zajistil tak českému týmu finále. Účast v závěrečném klání turnaje navíc znamená pro český juniorský hokej jediné – jistota medaile po dlouhých osmnácti letech.

„Ukázali jsme, jaký jsme tým. Parta, co tady je, je naprosto výjimečná. Možná nám přálo i štěstí, ale podle mě jsme si ve třetí třetině ten gól prostě zasloužili. Že jsem ho dal já, je úplně jedno," dojímal se hokejista Jiříček.

VIDEO: Gólové momenty a pozápasová radost Čechů

Zdroj: Youtube

Třetím hrdinou utkání byl gólman Tomáš Suchánek, který kromě jedné situace pochytal všechny švédské pokusy. Zejména v prodloužení vytáhl klíčový zákrok, když po střele Östlunda zastavil touš mířící do sítě „last minute“ na brankové čáře. „V prodloužení jsme se snažili být trpěliví. Švédové byli víc na puku, přecházeli nás párkrát jeden na jednoho, ale Tomáš Suchánek byl znovu skvělý," chválil svého maskovaného muže trenér Radim Rulík.

David Jiříček byl vyhlášen nejlepším obráncem v zámořské AHL za měsíc prosinec

Čeští hokejisté tak po 22 letech slaví na světovém šampionátu juniorů postup do finálového zápasu. Ten odehrají již v noci ze čtvrtka na pátek proti domácí Kanadě (00.30 SEČ). „Nikdo z nás to ještě nezažil, je to nová zkušenost pro všechny. Dáme do toho všechno a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Hodně jsme ze sebe vydali, Švédové hráli hlavně přes beky a kyvadla dozadu. Dost jsme se nabruslili, naforčekovali. Pak nám to tam se štěstím tedy spadlo, ale bylo to hlavně srdíčkem,“ doplnil David Jiříček pro web hokej.cz.

Česko – Švédsko 2:1 po prodloužení

Zdroj: Vimeo

Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 1:0. Branky a nahrávky: 60. Jiříček (Špaček, Szturc), 70, Kulich (Šapovaliv, Špaček) – 22. Jansson (E. Pettersson, Östlund). Rozhodčí: Campbell, Hamilton – Wyonzek (všichni Kanada), Grillo (USA). Vyloučení: 4:2. Využití přesilových her: 0:0. Střely na branku: 31:22. Diváci: 9 265. Hala: Scotioabank Centre Halifax. Nejlepší hráči: Jiří Kulich – Victor Sjöholm.



Sestava Česka: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Sapoušek. Trenér: Rulík.

Sestava Švédska: Lindbom – Engström, Sjöholm, Norén, Sandin Pellikka, E. Pettersson, Jansson – Rosén, Stjernborg, Lysell – Carlsson, Bystedt, Wagner – Öhgren, Östlund, Strömgren – Lekkerimäki. Trenér: Hävelid.

VIDEO: Jiříček přispěl gólem a asistencí k postupu do semifinále MS dvacítek