V noci z pátka na sobotu Jiříček nastoupil do domácího zápasu s Bostonem, a to ve druhé obranné formaci s Vladislavem Gavrikovem. David Jiříček v dresu modrokabátníků nezklamal, na ledě strávil přes patnáct minut, připsal si jednu střelu a uštědřil tři hity. Na porážce 0:4, kterou režíroval bostonský snajpr David Pastrňák, ale muž s pětapadesátkou na zádech, nic nezměnil. Zážitek z prvního startu v NHL mu však už nikdo v životě nevezme.

„Odehrál jsem několik zápasů za Cleveland, tak už jsem měl nějaké zkušenosti. Dnes jsem v moji kariéře odehrál velmi důležitý zápas. Byl jsem před utkáním nervózní, ale to je součást hry," pravil krátce po svém premiérovém startu v NHL pro web plzeňské Škodovky, kde na sebe upoutal největší pozornost a kde zažil nejúspěšnější období své stále ještě začínající kariéry.

Zdroj: Columbus Blue Jackets

Mimochodem: David Jiříček je druhým nejmladším obráncem v historii Columbusu, který si zahrál NHL (18 let a 334 dní). Dříve (přesněji o 134 dní) to kdysi stihl pouze jiný Čech Rostislav Klesla, jemuž je dnes už čtyřicet let.

