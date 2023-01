K vysoké výhře a hladkému postupu do bojů o medaile pomohl také devatenáctiletý odchovanec klatovského hokeje David Jiříček, jenž si připsal dva kanadské body za gól a asistenci. Celkově má zadák na světovém šampionátu hráčů do 20 let už šest bodů (2+4) a z pozice obránce mu patří v produktivitě dělené 19. místo (se spoluhráčem Marcelem a Slovákem Mešárem).

České juniory čeká v semifinále Švédsko, se kterým se utkali už v základní skupině (2:3 po prodloužení). Hraje se ve středu od 19.30 hodin SEČ. Druhou semifinálovou dvojici pak tvoří domácí Kanada, která ve čtvrtfinále zdolala Slovensko 4:3 po prodloužení a věčný rival ze Spojených států (USA). Ten do semifinále prosvištěl díky kanonádě proti Německu (11:1).

Semifinále MSJ 2023: Česko – Švýcarsko 9:1

Zdroj: Vimeo

Třetiny: 3:1, 4:0, 2:0. Branky a nahrávky: 3. Kulich (Svozil, Suchánek), 8. Marcel, 10. Hauser (Marcel, Kos), 21. Jiříček (Kulich), 26. Kulich (Šalé), 34. Szturc (Svozil, Brabenec), 39. Šalé (Kulich), 44. Marcel (Čech, Ticháček), 45. Szturc (Ticháček, Jiříček) – 1. Robin. Rozhodčí: Campbell, Menniti (oba Kanada) - Laguzov (Německo), Persson (Švédsko). Vyloučení: 5:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 1:0. Střely na branku: 28:18. Vyhraná vhazování: 35:19. Diváci: 8746. Aréna: Scotiabank Centre Halifax (Kanada).



Čtvrtfinále MS do 20 let: Česko - Švýcarsko 9:1.Zdroj: IIHF/Matt Zambonin



Sestava Česka: Suchánek – Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Moravec, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura. Trenér: R. Rulík.

Sestava Švýcarska: Pasche (22. Beglieri) – Streule, Bichsel, Zanetti, Sidler, Meile, Dionicio – Biasca, Canonica, Robin – Jabola-Prada, Alge, Taibel – Ramel, Müller, Reichle – Perrenoud, Truog, Muggli. Trenér: M. Bayer.



MS juniorů 2023 – čtvrtfinále: Česko – Švýcarsko 9:1, Finsko – Švédsko 2:3, USA – Německo 11:1, Kanada – Slovensko 4:3 po prodloužení.

