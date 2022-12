„Nehodnotí se mi to lehce. Opět jsme neodehráli špatné utkání, ale nemáme znovu ani bod. Druhý zápas po sobě jsme navíc nedali ani jeden gól. Ale musíme nadále pracovat tak, jak pracujeme a věřit, že se to obrátí. Je před námi ještě dalších jednadvacet zápasů. Musíme prostě neustále pracovat a bojovat dál,“ uvedl pro klubový web asistent karlovarského trenéra Vojtěch Šik.

Energie prožívá výsledkovou krizi. Z posledních deseti zápasů vyhráli svěřenci trenéra Davida Bruka pouze dva (v Brně a v Českých Budějovicích), hned osmkrát vyšli bodově zkrátka. „Nejsme v ideálním rozpoložení. Ale nadále věříme naší práci a našim hráčům. Uděláme nyní vše proto, abychom se dobře připravili na výroční utkání (ve středu doma s Litvínovem – oslava 90 let hokeje v Karlových Varech) a potěšili naše diváky. Karel Holoubek i Venca Skuhravý si jednoznačně toto ocenění zaslouží. Tento zápas bude mít slavnostní punc a my ho prostě musíme pro tyto dvě naše legendy vyhrát,“ burcuje 31letý asistent.

31. kolo TIPSPORT extraligy: Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary 1:0Zdroj: Petr Novák

Karlovarští v Plzni ztratili spoustu sil ve hře v oslabení, když hned devětkrát byli vyloučeni. Z toho pětkrát už v první třetině. „Máme obří snahu, to jednoznačně. Bylo to klasické západočeské derby, naprosto vyhrocené utkání. Měli jsme dost vyloučených. Na druhou stranu jsme měli i dost přesilovek, kterými si ale nedokážeme pomoci. Chybí nám větší tlak do brány,“ posteskl si Šik a ocenil i obětavost plzeňských Indiánů. „Musím pochválit soupeře, který hodně našich střel zblokoval. Možná proto brala tři body Plzeň,“ připustil.

Karlovy Vary díky další porážce a výhře Českých Budějovic v Hradci (Motor uspěl 4:1) klesly na předposlední místo. Energii navíc dýchá na záda poslední Kladno, které venku zdolalo Litvínov 3:2 a na Západočechy nyní ztrácí jen tři body. Vnímá Šik tlak týmů ze spodu tabulky? „Tabulka je jedna věc, hlavně ale musíme koukat sami na sebe. Makáme naplno v tréninku a i dnes (v pondělí) v zápase bylo vidět, že tam hráči nechali vše. Věříme, že se to tvrdou prací otočí a budeme zase úspěšní,“ neztrácí Vojtěch Šik naději.

