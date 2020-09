Klatovský účet tak po třech zápasech zůstává stále na třech bodech za výhru proti nováčkovi z Chebu (3:1).

„Myslím si, že jsme mohli pomýšlet na body, porážka nás moc mrzí. Domácí sice měli více ze hry, ale jinak to byl celkem vyrovnaný zápas,“ hodnotil duel klatovský šéf střídačky Michal Straka.

První gól viděly necelé tři stovky fanoušků v ochozech v 17. minutě. Ke smůle Západočechů se ale prosadil domácí Tecl, jenž dorazil střelu spoluhráče Holendy. O deset minut později však bylo v aréně vyrovnáno. Roubalovu střelu vyrazil brankář Havlíčkova Brodu pouze před sebe, kde si nejrychleji volného kotouče všiml Josef Hasman. Útočník Klatov prostřelil změť těl a dostal touš do sítě – 1:1.

Jenže domácí borci si vzali vedení zpět v poslední minutě prostřední třetiny. Autorem důležité branky byl Kliment. O dva góly vedl Havlíčkův Brod o šest minut déle po trefě Košťála, jenž v přečíslení dva na jednoho nic nevymýšlel a střelou procedil kus černé gumy za záda klatovského brankáře Polívky – 3:1.

Jiskřičku naděje pro farmu extraligové Škodovky vykřesal tři minuty před koncem Michel, jenž využil klasickou přesilovou hru. V posledních minutách si Klatovy vytvořily tlak. A to i díky hře bez brankáře a přesilové hře. Dostat kotouč potřetí do branky se jim ale už nepodařilo. Naopak domácím pojistil výhru zásahem do opuštěné klece Hrala.

„Dostali jsme gól jedenáct sekund před koncem druhé třetiny a ve třetí části jsme ujeli sami na bránu. Mohli jsme dát branku na 2:2, ale před rozhodujícím gólem jsme měli situaci dva na jednoho. To jsme vyřešili špatně, potom bylo vhazování v útočném pásmu a soupeř nám ujel dva na jednoho. Tento gól na 3:1 rozhodl zápas,“ uznal trenér Straka.

„V závěru jsme dali kontaktní gól, když jsme se snažili vyndat gólmana. Máme na konci přesilovku šest na čtyři a místo toho, abychom si na všechno počkali, napálíme prvního bránícího hráče. To jsou strašné chyby, ze kterých se musíme poučit. Domácím gratuluji k vítězství,“ doplnil zklamaný kouč.

BK Havlíčkův Brod - SHC Klatovy 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. Tecl (Holenda, Smutný), 40. Kliment (Voříšek, Čejka), 46. Košťál (Vála, Hrala), 60. Hrala – 27. Hasman (Roubal, Lokajíček), 57. Michel (Hasman, Roubal). Rozhodčí: Pokorný – Horký, Bohuněk. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 274. Střely na branku: 39:27. Sestava Klatov: Polívka (Micka) – Leština, Lokajíček, Kovařík, Houfek, Walter – Fořt, Michel, Hasman, Princl, Morawetz, Kolda, Kolář, Přikryl, Roubal, Hanzlík, Procházka. Trenér: Michal Straka.