V šestém kole, které bylo na programu o uplynulém víkendu, došlo v Sušici na odvetu, a ta vyzněla jednoznačně pro domácí, kteří soupeři z předměstí Klatov vrátili předchozí porážku i s pořádným procentem úroků.

Sušice vyhrála vysoko 12:3, vybojovala první dva body a v tabulce poskočila na čtvrtou příčku právě před výběr hokejového Startu.

Ve druhém utkání šestého kola se dalšímu zástupci klatovského okresu, hokejistům Horažďovic, nedařilo. Horažďovice podlehly favorizovaným Drahonicím 1:7, ale v tabulce jsou stále třetí.

Hokejisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) deklasovali na domácím ledě TJ Start Luby vysoko 12:3.Zdroj: archiv Deníku

V čele pětičlenné soutěže, který je jakýmsi meziokresním přeborem, jsou se šesti body právě Drahonice o skóre před Katovicemi. Oba celky však mají k dobru odehrát ještě dva zápasy.

V čele individuálních statistik, takzvaného kanadského bodování, jsou s osmi body Ervín Binder z Horažďovic (sedm branek a jedna asistence), Pavel Brejcha z TJ Drahonice (rovněž 7+1) a sušický Tomáš Holý, který dal dvě branky, ale u šesti zásahů svých spoluhráčů asistoval.

TJ Drahonice – HC Horažďovice 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)



Favorizovaní domácí byli po celé utkání lepším týmem a zcela po zásluze zvítězili. Hosté se gólově prosadili až za stavu 0:5 v jejich neprospěch, autorem čestného úspěchu byl po přihrávce Bindera Michal Sosna.



Branky: Novák 3, Brejcha 2, Slavíček, Vlk – M. Sosna. Rozhodčí: Hradský – Sigmund, Vokoun. Vyloučení: 4:6.

TJ Sušice – TJ Start Luby 12:3 (3:1, 3:2, 6:0)



Domácí Sušici vyšla odveta na jedničku. Hosté sice drželi do poloviny utkání krok herně i výsledkově, ale pak branky stříleli již jen hráči Sušice. Konečný výsledek ostatně vypovídá za vše. V 9. minutě vedli domácí díky dvěma zásahům Matyáše Fedora už 2:0, nicméně pak snížil Mach.



Ve 25. minutě Sušice opět vedla o dvě branky, ovšem hosté znovu udeřili a domácímu týmu se dýchali na záda. Stále bylo o co hrát. Jenže v rozmezí 33. a 35. minuty přišly dva slepené góly domácích z hole Vachouška a Kotrby a do závěrečné periody šli domácí Sušičané s vedením 6:3. V poslední části hry střelecky explodovali, přidali dalších šest gólů a zvítězili 12:3.



Luby naopak domů odjížděly s pořádným debaklem. To vše před zraky sedmi desítek diváků. Hatrickem se prezentovali domácí kanonýři Fedor, Kotrba a Sulan, kapitán týmu Holý nastřádal čtyři přesné nahrávky.



Branky: Fedor 3, Kotrba 3, Sulan 3, Holý, Vachoušek, Hnědkovský – Mach, H. Pikhart, Malát. Rozhodčí: Tuháček, Častoral, Blažek. Vyloučení: 2:6.

Následující program (7. kolo soutěže) – sobota 15.15: HC Horažďovice – Sokol Katovice (zimní stadion Strakonice), neděle 15.30: TJ Start Kuby – TJ Drahonice (zimní stadion Klatovy).

Autoři: Karel Šot, Martin Mangl