Od pondělí už se zapojí i hráči, kteří měli až doposud individuální tréninkové plány (Mertl, Kodýtek, Zámorský a cizinci Blomstrand, Bitten, Rekonen).

Měli jste nad nimi nějaký dohled?

To je práce Honzy Snopka (kondiční kouč), měli i plány, co mají splnit. Věřím, že přijdou dobře nachystaní. Poprvé to zkusil Kody (Petr Kodýtek), ale je to dříč, o něj se vůbec nebojím. I Mertlík (Mertl) dorazil vždy velmi dobře připravený. A také od zahraničních kluků očekávám, že ke všemu přistoupili tak, jak je potřeba.

Jaký bude teď program?

Do středy budeme na ledě, v úterý čeká hráče ještě wingate test, abychom věděli, jak na tom jsou, a mohli jsme když tak upravit plány. Od čtvrtka do soboty pak vyrazíme na vodu. Zařadili jsme teambuildingovou akci, sjedeme Berounku. Pak už začne opravdu ostrá příprava.

Máte v týmu hodně nových hráčů. Je složitější spřádat plány, jak poskládáte jednotlivé formace?

Zhruba jo, nějaký nástřel máme. Ale je to složitější, všechno se bude ještě odvíjet od prvních tréninků na ledě a následně přípravných zápasů. Máme čas. Uvidíme, jak budou hlavně noví kluci na ledě vypadat, podle toho budeme sestavu tvořit a případně měnit.

Také se bude volit po odchodu Jakuba Kindla nový kapitán. Bude to letos víc na vás trenérech, nebo dáte na hlas kabiny?

Už jsem o tom mluvil s kolegy, asi to zvolíme trochu jinak. Nějakou myšlenku už v hlavě máme, ale tu si zatím nechám pro sebe.

A co složení přípravných zápasů, jste spokojení?

Jsme rádi, že vyrazíme na turnaj do italského Bolzana. Je to dobrá volba, zahraniční konfrontace je vždycky přínosná. Měli jsme ještě jednu možnost jet do ciziny, ta bohužel padla.