Škodovka byla v sérii s Tygry blízko senzaci a vyřazení v pátém utkání stále mrzí. Nemáme se za co stydět, prohlašuje gólman.

Dominik Pavlát. | Foto: Deník/Petr Eret

Nekouše se to lehce. Hokejoví Indiáni z Plzně měli být pro Liberec v předkole extraligového play-off snadnou kořistí, jenže sérii proměnili v napínavý thriller. Sen o čtvrtfinále se Škodovce rozplynul až v pátém utkání u soupeře v úvodu prodloužení, v 62. minutě dramatu kdo s koho.

„Vypadli jsme, končí nám sezona. Sice už nějaký den uběhl, ale pořád to mrzí a bude ještě dlouho,“ prohlásil brankář Dominik Pavlát. „Nikdo nám nevěřil. Všichni říkali, že prohrajeme nula tři na zápasy, maximálně jeden urveme. A pak bum, sérii rozhodl v pěti zápasech jediný gól,“ připomněl 23letý gólman a v předkole jedna z opor Škodovky.

Co se vám z pátého zápasu vrací nejvíc? Rozhodující nájezd Adama Najmana z druhé minuty nastavení?

Asi ano. Najman si najel mezi beky, dostal pěknou přihrávku, udělal kličku, naznačil do bekhendu, puk si stáhl na forhend a dal mi to mezi nohy. Škoda.

Přitom Plzeň začala boj o vše drtivě a rychle vedla 3:0, jenže o náskok zase přišla. Co se stalo?

Vést o tři góly sice vypadá dobře, jenže tohle bylo v desáté minutě a do konce chyběla ještě spousta času. Oni pak dali dva rychlé góly a dostali se zpátky do zápasu.

Bylo pak těžké čelit narůstajícímu tlaku soupeře?

Stále jsme se burcovali, že je to pořád o jeden gól. A i když pak Liberec v druhé třetině srovnal, tak to bylo dál vyrovnané. Rozhodl až gól v prodloužení a bohužel ho dal soupeř.

Nestrašila vás vítězná trefa Tygrů ještě ve spánku?

Ani ne. Já sice po zápasech špatně spím, ale spíš po těch úspěšných. To bývám hodně nabuzený. Kdežto když utkání nevyjde, prohrajeme, tak paradoxně usnu a těším se na další den. Takže usnul jsem normálně, jen jsem se už neměl na co těšit…

Hned po skončení pátého utkání za vámi z libereckého týmu přijel Michal Bulíř, mluvil s vámi i gólman Petr Kváča. Pomohlo to ztlumit smutek z vyřazení ?

S Buldou jsme hráli minulou sezonu v Plzni a dlouho se známe i s Petrem Kváčou. Bylo to od nich hezký, ale v tu chvíli to moc nepomáhalo.

Porážkou zklamaný Dominik Pavlát (vlevo) se po zápase zdraví s libereckým brankářem Petrem Kváčou.Zdroj: hcbilitygri/Marek Sekáč

Do předkola jste vstupovali načatí devíti porážkami, jenže v play-off to byla úplně jiná Plzeň. Co bylo zdrojem té proměny?

Neměli jsme co ztratit, play-off jsme brali jako novou soutěž a šli jsme do toho po hlavě. Konec základní části byl tristní a předkolo pro nás bylo trošku vysvobození. Věděli jsme, že my můžeme a oni jako favorit musí. A začínalo se od nuly.

Od nuly nebo z bodu minus jedna? Prohráli jste přece i první utkání série v Liberci.

Úvodní zápas se nám nepovedl. Svou roli sehrála asi i nervozita, protože pro řadu kluků to bylo první play-off, Ale druhé utkání u nich jsme zvládli, výhrou 6:0 jsme se nakopli a už to jelo.

Zní to snadno, jenže bylo to tak jednoduché?

Tou výhrou jsme se chytli a začali jsme hrát to, co po nás trenéři chtěli. A táhli jsme za jeden provaz, což bylo nejdůležitější.

Věděl jste dopředu, že s vámi trenéři počítají jako s jedničkou?

Ano. Asi dva dny před play-off mi to sdělil trenér brankářů Ruda Pejchar. Pro mě jen dobře. Mám rád, když se na mě může tým spolehnout a kluci mi věří. Zvedá to moje výkony.

Trenér Pejchar vzhledem k zdravotním trablům na plzeňské střídačce chyběl. Byl to velký zádrhel?

Bylo to těžší hlavně v tom, že jsme o něj měli všichni obavy. No a během zápasů jsem postrádal jeho cenné postřehy a rady.

V minulé sezoně jste v play-off odchytal tři z pěti zápasů, teď celou sérii. Je to další posun v kariéře?

Beru to tak. Každý rok se snažím posouvat výš a uvidíme, kde se to zastaví (úsměv).

Byl jste oproti loňsku klidnější?

Loni jsem byl asi malinko přemotivovaný, přece jen šlo o první play-off. Teď jsem zápasy bral víc jako každé jiné v základní části a soustředil se jen na svůj výkon.

Škodovka čeká na čtvrtfinále od jara 2020. Přemýšlíte i o tomhle?

Uvědomuju si to. V týmu jsem třetí sezonu a zatím jsme ani jednou čtvrtfinále neudělali. Není to ale o tom, že bychom nechtěli. I teď jsme v zápasech předkola nechali úplně všechno a nemáme za co stydět. Chyběl jen malý kousek.

Spekuluje se, že váš parťák z branky Miroslav Svoboda by měl Plzeň po sezoně opustit. Vyhlížíte případného nástupce?

Ani ne, to je věc vedení klubu. Já se snažím s druhým gólmanem vycházet vždy co nejlíp, být kamarádi. Kdyby nám to neklapalo, tak by to pocítil tým, což by nebylo dobré.

Budete sledovat play-off, nebo si dáte od hokeje na čas pokoj?

Možná ne hned ve čtvrtfinále, ale na nějaké pozdější zápasy v semifinále nebo ve finále se podívám.

Máte nějakého favorita?

Já sice prognózy nemusím, ale očekávám, že daleko by mohly dojít Pardubice a Sparta. Nejvýš asi Pardubice s Frodlem a Willem.

