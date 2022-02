Nejvíce ho baví běhat v lese a podél oceánu, v ráji ale trosečníky nepotkal

Domácí obránce Šoustek i klatovský Malkovský dostali za bitku pětiminutový trest plus trest do konce utkání. Malkovského spoluhráč Michael Balák pak vyfasoval osobní desítku za nesportovní chování. Pravdou ale je, že uložené tresty v čase 60:00 už nic neřešily.

8. kolo: HC Klatovy (bílé dresy) - PZ Kladno 3:2.Zdroj: Jindřich Schovanec

Klatovští hokejisté po víkendovém dvojkole klesli v tabulce nadstavby ze třetího na čtvrté místo, ale již ve středu se mají šanci dotáhnout na třetí Most. Čeká je totiž výlet na led ČEZ Stadionu Kladno, kde v rámci dohrávaného 3. kola změří síly opět s PZ Kladno. Uspějí? Hraje se v 18.30 hodin.

8. kolo: HC Klatovy – PZ Kladno 3:2

Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1. Branky a nahrávky: 11. Jonáš (Brtník, Kosnar), 28. Šmíd (Moravec, Jonáš), 44. Hrach (Hlavatý) – 19. Bulva (Pulda, Rubáček), 56. Šťastný (Znamenáček). Rozhodčí: Hacaperka – Kaiser, Rubáš. Vyloučení: 5:8. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:1. Diváci: 4:4. Sestava HC Klatovy: Jiří Brtník (A. Pitel) – Jan Brtník, Moravec, Balák, Malkovský, Jonáš, Selichar, Hrach, Pikhart, Kopidlanský, Turhobr, Šmíd, Hlavatý, Kosnar, Grosskopf.



9. kolo: HC Mostečtí Lvi – HC Klatovy 5:4

Třetiny: 1:0, 2:1, 2:3. Branky a nahrávky: 14. Svoboda, 21. Pačan (Král, Treutner), 24. Kaše (Svoboda, Leitner), 43. Chovanec (Dostál), 46. Pačan (Buberl) – 31. Malkovský (Šmíd, Moravec), 50. Turhobr (Kosnar), 54. Šmíd (Kosnar), 55. Kopidlanský (Balák). Rozhodčí: Žižka – Kalaš, Pěkný. Vyloučení: 10:9. Vyšší tresty: 2:3 (Šoustek 5 minut za bitku + trest do konce utkání – Balák 10 minut OT za nesportovní chování, Malkovský 5 minut za bitku + trest do konce utkání). Využití přes. her: 1:1. Góly v oslabení: 0:1. Diváci: 40. Sestava HC Klatovy: Jiří Brtník (A. Pitel) – Moravec, Malkovský, Balák, Jonáš, Bokr, Hrach, Kopidlanský, Turhobr, Šmíd, Hlavatý, Selichar, Kosnar, Grosskopf.

