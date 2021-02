Jenže už v úterý škodováci svedou o třetí příčku přímý souboj v Mladé Boleslavi (začátek v 17.30).Bruslaři, kteří mají oproti Škodovce odehráno o zápas méně, zaostávají za plzeňským celkem jen o bod.

„Chceme navázat na výkon proti Pardubicím a také do Boleslavi si jedeme pro tři body,“ prohlásil odvážně plzeňský útočník Jan Eberle. V souboji s Dynamem skóroval už ve druhé minutě, po dlouhé pauze protrhl střeleckou smůlu a šlo hned o vítězný gól v zápase.

„Ebi to udělal skvěle. Nic nevymýšlel, jednoduše vystřelil a jeho rychlý gól nám hodně pomohl. Zápas nám vůbec vyšel, za tři body jsme rádi, ale před námi je další utkání,“ zdůraznil plzeňský trenér Ladislav Čihák s tím, že tlačenice o pozici mezi čtyřmi nejlepšími celky soutěže je ve vrcholící základní části velká. „O čtyřku stojí Bolka i my, a vzájemný zápas hodně napoví. Utkání musíme poctivě odbojovat a jít na krev,“ apeloval kouč.

V ofenzivě už bude mít Čihák k dispozici zkušeného Petra Straku, jemuž vypršel dvouzápasový trest. Příležitost dostanou znovu také čerstvé posily Michnáč s Dočekalem. „Kvůli něčemu jsme si ty kluky vybrali a na nich je, aby to nyní potvrdili,“ uvedl trenér Indiánů.

Celky se škodováckým znakem na dresech se utkají v sezoně teprve potřetí. Z předchozích duelů v Plzni vytěžili Indiáni výhru 4:2 a poté padli 3:4 po nájezdech. Bruslaři naposledy v Českých Budějovicích rozstříleli poslední Motor 6:2.

„S Pardubicemi jsme si spravili chuť po Spartě, kde nám to nevyšlo. Po první třetině jsme po gólech v oslabení prohrávali 0:2 a pak už bylo těžké to otáčet,“ uvedl útočník Luboš Rob. „Naopak proti Dynamu jsme šli do vedení, Frodlik (Frodl) skvěle zachytal a my jsme si náskok pohlídali,“ vrátil se forvard ještě k nedělnímu utkání. V přesilovce zvyšoval na 2:0 pro Plzeň, jenže šlo o jeho teprve čtvrtý zásah v sezoně. „Moc gólů nemám, bohužel, ale hlavně, že jsme vyhráli. V Boleslavi nás čeká další těžký zápas, půjde o šest bodů, ale věřím, že to zvládneme a uděláme znovu nějakou šňůru výher,“ přál si Rob.