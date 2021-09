„Pro nás strašně moc důležité vítězství. V přípravě před začátkem sezony jsme v posledních dvou zápasech prohráli, první kolo v Příbrami také, takže už jsme se potřebovali naučit vyhrávat,“ říkal pro klubový YouTube kanál trenér klatovských hokejistů Michal Straka.

Základní kámen k zisku tří bodů Západočeši položili už v úvodní třetině, kterou díky brankám Josefa Roubala s Jakubem Houfkem vyhráli 2:0. „Přitom začátek z naší strany nebyl dobrý. První střídání na nás soupeř vlétl. Pak jsme se ale zvedli, hráli dobře a ještě v první třetině dali dvě branky,“ liboval si trenér.

Zdroj: Youtube

Vítěznou pojistku přidal v šesté minutě třetí třetiny Vít Reitspies. Trenéra Straku však mrzelo, že třetí branka, která by jeho svěřencům dodala klid na hokejky, nepřišla dřív. „Ve druhé třetině jsme tam měli šance, bohužel jsme je neproměnili. Odskočit se nám povedlo až ve třetí třetině Vítkem Reitspiesem, a pak už jsme si to pohlídali až do konce. Jsem také rád, že Polívec (brankář Patrik Polívka) vychytal nulu,“ dodal pro klubový portál klatovský šéf s tím, že díky výhře bude mít teď jeho tým větší chuť do další práce.