Svěřenci trenéra Michala Straky nezachytili začátek. Než se stačili rozkoukat, ztráceli na svého soka dvě branky. A v 11. minutě bylo ještě hůř, třetí zásah hostů Západočechům definitivně srazil vaz. „Dostali jsme dvě branky během úvodních dvou tří minut, to ten zápas dost ovlivnilo,“ hlásil klatovský trenér.

„Nebyli jsme důrazní, asi jsme zůstali ještě v kabině,“ zlobil se. „Našim letošním problémem je střílení gólů. Nejsme schopni dát víc než tři, takže když prohráváme o dvě tři branky, je to pro nás složité. Ve druhé a třetí třetině, které jsme chtěli vyhrát, jsme se snažili, ale bylo to málo. Navíc nám nebyl uznán jeden gól, nic nám nehrálo do karet,“ stýskal si zkušený kouč SHC.

Zatímco Řisuty se díky vítězství ve druhé lize definitivně zachránily, Klatovští, přestože mají čtyři kola před koncem na poslední HC WIKOV Hronov luxusní jedenáctibodový náskok, musí ještě chvíli počkat. Už v sobotu ale svou záchranu mohou podepsat. Stačí jim uspět v Jablonci, nebo na dálku fandit soupeři Hronova, kterým bude v poslední době velice trápící se Stadion Cheb.

„Bez ohledu na tyto okolnosti, my chceme vyhrát, ale čeká nás nesmírně těžké utkání. V Jablonci jsme snad ještě nikdy neuspěli,“ připomněl lodivod Straka nepříznivou bilanci s Vlky na jejich území. „Na utkání se ale připravíme a zabojujeme. Není možné, abychom tam pořád jen prohrávali,“ doplnil na závěr.

Klatovy prdly, výhru Buldoků řídil kapitán Bílek. Záchrana je i tak blízko