Famózní zmrtvýchvstání! Byli zralí na ručník, přesto hokejisté slaví tři body

„Pro nás to byl naprosto klíčový zápas. Kdybychom prdli, tak by nám (Havlíčkův Brod) odskočili a už by to bylo pro nás velmi těžké,“ říkal po zápase pro klubový web zkušený trenér klatovských hokejistů Michal Straka.

Zdroj: SHC Klatovy

A měl pravdu. V případě porážky by Havlíčkův Brod, který aktuálně drží čtvrté místo zajišťující postup do play-off, utekl Klatovanům na osm bodů.

Takhle Západočeši stáhli manko na body dva, a pokud uspějí v pondělní dohrávce odloženého 32. kola proti posledním Buldokům z Řisut, půjdou na klíčovou pozici právě oni. „Takhle máme pořád šanci hrát o play-off,“ neskrýval trenér Straka radost z vydřeného vítězství, které se ale – jak už bylo řečeno na začátku – nerodilo vůbec lehce. Spíš naopak…

Hokejisté SHC Klatovy (v červeném) zdolali Bruslaře 5:4.Zdroj: BK Havlíčkův Brod / Nella Dittrichová

„Měli jsme vážně špatný začátek a celkově byla první třetina z naší strany špatná,“ zlobil se zkušený kouč Klatov. Jako klíčový okamžik považuje trefu Davida Roubala z 18. minuty, který snížil na 1:3. „Naštěstí jsme dali do konce první třetiny kontaktní branku. Ve druhé třetině jsme prohodili některé hráče ve dvou útocích a začali hrát dobře. Tlačili jsme se do nich, aktivně je forčekovali a skóre nakonec otočili,“ pochvaloval si Michal Straka.

Jeho tým nezlomila ani branka hostujícího Voříška, který na začátku třetí periody vyrovnal stav na 4:4. „Předtím jsme tam měli velké šance, které jsme bohužel neproměnili. A pak dostal laciný gól na 4:4. Pořád jsme ovšem do toho šli, výborným pohybem si říkali o přesilovky a jednu z nich také v závěru nakonec proměnili,“ uzavřel Straka hodnocení napínavého souboje.

V pondělí přijedou na západ republiky poslední Řisuty, které v sobotu ve 38. kole padly doma ve Slaném s Příbramí 3:8. Důležité utkání (pro Klatovy) začíná v 18.00. Uspějí a poskočí čtyři kola před koncem na čtvrté místo?

