Sice ještě na konci první třetiny vedli domácí ve své bránické aréně 2:0, ale ani to jim nepomohlo. V závěru první dvacetiminutovky totiž snížil Petr Eret a ve druhé části hry nejprve vyrovnal a pak i otočil skóre jednadvacetiletý klatovský útočník Jakub Procházka. „Jsem za góly rád, nějak tam padly, ale hlavní je, že máme tři body,“ uvedl střelec ve videorozhovoru pro klubový facebook.

Vítězství SHC Klatovy, které bylo v pořadí již šesté v řadě, pak potvrdil trefou do odkryté domácí svatyně rovněž dvougólový Petr Eret. „Byl to pěkný a koukatelný zápas. Sice jsme na začátku dostali dva špatné góly, ale poté jsme vyrovnali, otočili skóre a myslím si, že pak už jsme si to pohlídali,“ tvrdil dobře naladěný Procházka, kterému v kanadském bodování jižní skupiny druhé ligy patří s osmnácti body jedenácté místo za osm branek a deset asistencí.

A pak s pokorou sobě vlastní chválil celý tým, jenž se díky další výhře dotáhl v tabulce právě na třetí Kobru. „Vyzdvihl bych hlavně týmový výkon. Podporovali jsme se na střídačce, kde to žilo. Všichni jsme chtěli získat tři body a my jsme rádi, že se nám to povedlo,“ dodal spokojeně. Ve 14. kole soutěže se svěřenci trenéra Michala Straky představí doma, kdy v sobotu 6. listopadu od 17.30 hodin hostí Tábor, první tým tabulky. Uspějí i proti Jihočechům?