„Co k tomu říct (povzdech). Musím uznat, že Gladiátoři hrají opravdu krásný hokej a zaslouženě zvítězili. My jsme se sice snažili, ale nebylo nám souzeno. Moc jsme nestříleli, a když ano, tak to pochytal skvělý gólman soupeře. Jsem rád, že i když jsme takhle prohráli, utkání se neslo v přátelském duchu. Tak to má být," uvedl hokejista na cucky rozcupovaného Dynama Rostislav Hejduk.

Třetiny: 0:4, 0:4, 0:4. Branky a nahrávky: 3. Šimek, 9. Václavovic (Benda), 12. Marek (P. Král), 15. Kouba (Krásný), 16. Krásný, 21. Václavovic (Benda, Hrdina), 26. Krásný (Šimek), 30. Šimek (Kouba), 33. Šimek (Benda), 35. Šimek (Janoušek), 38. Kouba (Krásný, Šimek), 44. Pártl (Jonáš). Rozhodčí: Uhlík, Lukeš. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 14. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Fait, Smolík, Rajšl, Janouškovec, Vísner, Sedláček, Schmiedt, Halas, Tochor. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Kouba, Šimek, Marek, Krásný, Benda, Václavovic, P. Král, Hrdina, Pártl, Janoušek, Jonáš.

Jako první se do šance dral Schmiedt, ale byl odzbrojen pevnou obranou Gladiátorů. Ve třetí minutě se otevřela defenziva Dynama a do úniku se dostal Šimek, který zakončil nad lapačku Chlada – 0:1. Nedlouho na to pálil Jonáš, ale jeho pokus Chlad vyrazil a následně si poradil také s dorážkou Janouška. Gólman Dynama nekapituloval ani z následného oslabení. A nepřišel si na něj ani Benda, jenž se prodíral do obrovské šance. Skóre se neměnilo ani o chvíli později, kdy se na Chlada řítil nikým neatakovaný Chlouba.

V 9. minutě už to ovšem bylo 2:0. Bendovu přihrávku uklidil do odkryté klece Václavovic. Za tři minuty už to bylo o tři góly. Král pálil a jeho projektil tečoval za záda bezmocného gólmana v Klatovské lize debutující hokejista Marek.

V následující minutě si v pohodě hrající Gladiátoři vytvořili další velkou šanci, ale skóre se tentokrát neměnilo. Na druhé straně kluziště to zkusil skrz obránce Tochor, ale Kisling byl pozorný. Neujal se ani svižný pokus Vísnera. Krátce před pauzou se důrazem na brankovišti prosadil kapitán Gladiátorů Kouba a do kabin se šlo za hrozivého stavu 0:4 z pohledu AHC Dynamo.

V úvodu druhého dějství se opět otevřela obrana Dynama, čehož využil k pátému zásahu Gladiátorů Krásný. V následující minutě jel sám na Chlada Kouba a snažil se mířit mezi jeho betony, ale gólman Dynama uzavřel mezírku včas. Pak zazlobil obranu Gladiátorů Schmiedt, ovšem obrana lídra soutěže pro něj byla silným soustem. To na opačném pólu ledového hřiště se prosadil Václavovic – v ochozech klatovského zimního paláce začali zpívat kanárci.

Odpovědět mohl Hejduk, ale Kisling byl pozorný. Tentýž hráč jel o dvě minuty později sám na Kislinga, ale při zakončení jej rozhodil jeden z bránících hráčů. Na druhé straně mířil do náruče Chlada Václavovic. Ve 26. minutě našel Šimek přesným pasem Krásného a ten se z mezikruží nemýlil. O minutu později mířil do odkryté branky Hejduk, ale radost mu sebrala špička Jonášovy hokejky. Před druhou přestávkou změnil skóre produktivní Šimek a bylo to už 8:0.

Ve 33. minutě mohly létat čepice na led, když Chladovi nedal šanci Šimek a zkompletoval hattrick. Záhy gólman Chlad předvedl fantastický zákrok, když Gladiátorům sebral desátý gól. O minutu později se opět rozevřela obrana Dynama, čehož využil Šimek a podesáté pokořil smutného Chlada.

Ve 36. minutě si zákrok připsal také Kisling, když zneškodnil střelu agilního Hejduka. To, co se nepovedlo nejaktivnějšímu hráči Dynama, dokonale splnil Kouba – 0:11. V třicáté deváté minutě se před branku dostal Sedláček, ale bekhendem na Kislinga nevyzrál. A gólově nezapršelo ani z následné početní výhody Dynama. Minutu před koncem naopak dočepoval říznou dvanáctku Gladiátor Pártl – debakl byl dokonán. Lídr tabulky byl sice favoritem, ale konečné skóre šokovalo snad všechny.

14. kolo: HC Čápi – HC West Indian 2018 6:1

„Základem našeho vítězství bylo to, že jsme se sešli ve velkém počtu. Hráli jsme téměř na tři pětky, to bylo na ledě znát. Byli jsme v tempu, nebyli jsme tolik unavení, všichni do svého střídání dali sto procent. Výborně nám navíc zachytal brankář Plánička a konečně jsme dokázali využít přesilové hry, a to hned čtyři," pochvaloval si hokejista Čápů Václav Jindra přezdívaný Ovečka.

„Závěrem bych chtěl ještě popřát hokejistce Bucifalové z týmu soupeře brzké uzdravení. Zranila se po zákroku jednoho z našich hráčů. Doufám, že se vrátí brzy zpátky na led. Ať už proti nám, nebo proti komukoliv jinému. Její zranění bylo kaňkou celého zápasu," doplnil s lítostí Jindra.

Třetiny: 3:1, 1:0, 2:0. Branky a nahrávky: 5. Vopalecký (Šára, V. Peksa), 6. Šára (Moravčík), 13. Jandík (Moravčík), 30. Šára, 44. Šára (Křepel), 45. Novák (Vopalecký) – 12. Kopelent. Rozhodčí: Lukeš, Brtník. Vyloučení: 3:7. Využití přesilových her: 4:0. Góly v oslabení: 0:1. Diváci: 8. Sestava HC Čápi: Plánička – A. Peksa, V. Peksa, Jandík, Novák, Jindra, Farný, Šára, Moravčík, Vopalecký, Muchna, Mazanec, Bauer, Křepel. Sestava HC West Indian 2018: Válek – Thurnwald, Beneš, Kopelent, Koutník, Prexl, Vystrčil, Löffelmann, Honzík, Gazdík, Bucifalová, Zýbek, Rajtmaier, Boukal.

Už po půl minutě pálil Jindra, ale Válek jeho pokus bezpečně ukryl do lapačky. Na druhé straně se snažil využít chyby Čápů Kopelent, ale jeho spoluhráči byli při přechodu modré čáry rychlejší a pískal se tak ofsajd. Ve třetí minutě se do útoku vydala Bucifalová, ale k zakončení se nedostala. V páté minutě předvedl Čáp Ladislav Peksa spoustu rozvahy, když založil útočnou akci.

Ačkoliv byl napadán dvěma Indiány, tak chirurgicky přesně posunul kotouč do jízdy Šárovi, který projel do pásma, kde touš předložil Vopaleckému, a ten otevřel gólový účet zápasu. O minutu později Čápi využili první přesilovku v sezoně, když se prosadil zkušený Šára. V deváté minutě pálil nepříjemně Beneš, ale Plánička v kleci Čápů byl pozorný.

O chvíli později přinesl zápas mezigenerační souhru - Novák přihrál Bauerovi a ten posunul kotouč o desítky let mladšímu Vopaleckému, ten ale zakončil nepřesně. O minutu později jel sám na Pláničku Gazdík, avšak gólman Čápů své v tu chvíli velice rozlétané spoluhráče patřičně podržel.

Na druhé straně vyprášil Válkův beton Šára. Tři minuty před koncem úvodní periody dostali Čápi výhodu přesilové hry, ale byli to paradoxně oni, kteří inkasovali. Kusu černé gumy se zmocnil Kopelent a svůj únik zakončil gólem díky parádní bekhendové kličce. Jenže Čápi bleskově klovli svého soupeře potřetí, když se před brankou prosadil Jandík. První třetina tak skončila vítězstvím družstva Čápů 3:1.

Na začátku druhé třetiny to z úhlu zkusila Bucifalová, ale na Pláničku nevyzrála. Pak svůj únik neproměnil rychlonohý Vopalecký a neuspěl ani Rajtmaier, jemuž ránu zblokoval všudybyl Šára. Ve 26. minutě dostali Čápi další přesilovku, ale tentokrát ji nevyužili. Těsně před pauzou se však nad lapačku Válka trefil Šára a navýšil náskok Čápů už na 4:1.

Z kraje třetího dějství se do přečíslení dostali Peksa s Jindrou, kdy první jmenovaný vzal zakončení na sebe, ale Válek své spoluhráče podržel. V 34. minutě to z kruhu zkusil Rajtmaier, ale Pláničku nepokořil. Na druhé straně pálil nepřesně Křepel. Neprosadil se ani Vopalecký, jenž to zkoušel beckhendem, ale prostor tří tyčí minul. Následně Indiáni nevyužili přesilovku. Dvě minuty před koncem se nechali zbytečně vyloučit dva hráči Indiánů a přišel krutý trest. Nejprve hattrick dokončil Šára a konečnou podobu výsledku dal Novák.

