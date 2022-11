Plzeňský kapitán Jan Schleiss (vlevo) přebírá pamětní dres k 300. zápasu za Plzeň.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Před zápasem převzal domácí kapitán Schleiss za aplausu diváků pamětní dres k minulému 300. startu za Plzeň, ale to byl pro Indiány nadlouho jediný světlý moment. V první nervózní třetině Indiáni zaostávali za Rytíři v pohybu i v četnosti střelby. Výjimkou byla situace, kdy Mertl pálil z mezikruží, ale Brízgalu v kladenské bráně nepřekonal. A aktivnější hosté se pak v závěru úvodního dějství utrhli do vedení. Využili k tomu druhou přesilovku v zápase. Akci po ose Plekanec – Kubík ještě zlikvidoval skvělý Pavlát, při opakování souhry už domácí gólman na Kubíkovo ránu nedosáhl – 0:1.

O pauze bylo v plzeňské kabině nejspíš hodně živo Druhé dějství také škodováci zahájili daleko dravěji a zatápěli Brízgalovi. Z tlaku vyústila početní výhoda, Plzeň svého soupeře mlela, zůstalo ale jen u šancí. Jenže Indiáni pokračovali v ofenzivě a Zámorský parádní trefou od modré srovnal na 1:1.

Vyrovnání rozproudilo dění na ledě a probralo i přes čtyři a půl tisíce diváků v hale. Přibývalo strkanic. Pěstmi se do sebe pustili Bitten s kladenským Sotnieksem, kterou vítězným gestem k radosti fanoušků zakončil domácí bijec.

A slaví vítězství.Zdroj: hcplzen.cz/Mila Podpera

Škodováci poté ubránili další oslabení, a to hlavně díky Pavlátovi. Nepřekonali ho Plekanec ani Kubík a dvakrát po sobě vychytal Procházku. Napodruhé sice ztratil hůl, ale letící puk stihl sevřít v náruči a zabránil téměř jistému gólu. V domácí přesilovce zase Pavlát kryl Klepišovou zakončení po nájezdu se Zikmundem.

Dominik Pavlát nastupuje na led.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Západočeši neuvyžili ani přesilu čtyři na tři, jen Schleiss rozezněl spojnici břevna a horní tyčky.

Hra v nerovnovážném stavu hráčů na ledě pak souboj celků ze spodních pater tabulky také rozhodla. Plzeň hrála ve třetí části dvě přesilovky, bez úspěchu. Sama pak ubránila jedno oslabení a zápas dospěl do prodloužení.

Plzeňští trenéři znovu zkusili tah s odvoláním brankáře, jenže na rozdíl od dvou předchozích případů, jim risk nevyšel. Poté, co Pavlát uvolnil místo čtvrtému útočníkovi, domácí obránce Kaňák přihrál nešťastně Klepišovi, který trefou do prázdné plzeňské klece zpečetil výhru a druhý bod pro Kladno.

„Špatná nahrávka, moje blbost. Prostě jsem to namazal,“ nehledal výmluvy plzeňský zadák.

V pátečním pokračování nejvyšší soutěže se Škodovka utká v Hradci Králové od 18 hodin s Mountfieldem.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Z naší strany velmi špatná první třetina. Všude jsme byli pozdě a prohrávali jsme souboje. O pauze jsme si něco řekli, hra se zlepšila, vytvořili jsme si tlak i šance. Podařilo se nám vyrovnat, ale zápas pak ovlivnilo hodně vyloučených. Za stavu 1:1 rozhodují speciální formace. My jsme ve třetí periodě dvě přesilovky nevyužili, naopak jedno oslabení jsme ubránili a spělo to k remíze. Přesilovky nebyly z naší strany úplně špatné, ale chtělo to víc tlaku do branky, větší četnost střelby. Chtěli jsme vyhrát, jenže v prodloužení přišla individuální chyba, kterou soupeř potrestal.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „S první třetinou jsme byli spokojení, tam jsme dominovali a dali gól. Plzeň měla snad jedinou šanci. Ve druhé části byla hra hodně ovlivněná vyloučeními, domácí se vrátili do zápasu, začali více bruslit a dostali nás někdy pod tlak. Ve třetí třetině se zdálo, že s bodem jsou oba týmy spokojené. V prodloužení se nám povedlo dát gól do prázdné a týmu děkuji za bojovnost.“

Jedenáct mladíků. Akademie představila novou sestavu i ambcióznější vizi

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 1:2 pp

Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 27. Zámorský (A. Dvořák, Mertl) – 18. Kubík (Plekanec, Ticháček), 64. Klepiš.

Rozhodčí: Sýkora, Úlehla – Brejcha, J. Svoboda.

Vyloučení: 7:8, navíc Bitten – Sotnieks oba 5 minut.

Využití: 0:1. Střely na branku: 40:34. Diváci: 4 582.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Holešinský – Sedlák, Mertl, Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – A. Dvořák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Kladno: Brízgala – Kehar, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec, M. Procházka – Filip, Klepiš, Brodecki – Pytlík, Zikmund, Melka – Michnáč, Indrák, Beran. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Mach.