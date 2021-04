Ačkoliv se spekuluje o možných nástupcích, klub zatím nic bližšího nepotvrdil s tím, že jednání běží a složení nového trenérského štábu pro nadcházející ročník nejvyšší soutěže oznámí po jejich skončení.

„Oběma trenérům děkuji za odvedenou práci u našeho A týmu,“ uvedl Tomáš Vlasák, sportovní manažer hokejové Škody Plzeň, v tiskové zprávě. „Zanechali za sebou velký kus práce, podíleli se na zisku tří bronzových medailí a do dospělého hokeje zapracovali řadu mladých kluků. S Martinem Strakou jsme už však cítili, že nadešel čas na změnu,“ vysvětloval odchod trenérů Vlasák.

Ladislava Čiháka si vedení hokejové Škody vyhlédlo v pražské Spartě, kde pracoval u mládeže. Do Plzně přišel tehdy 30letý kouč před sezonou 2012/13 a ujal se vedení mladšího dorostu. Mladé Indiány cepoval Čihák do listopadu 2014, kdy si ambiciózního kouče vytáhl Martin Straka na střídačku áčka jako asistenta. Ladislav Čihák se podílel na zisku dvou bronzových medailí.

Poté co Straka pozici trenérů opustil, převzal Čihák před sezonou 2018/19 áčko Škodovky jako hlavní trenér a hned v první sezoně slavil s týmem zisk bronzu. V dalším ročníku postoupil s Indiány přímo do čtvrtfinále, ale poté se ambice Západočechů rozbily o anticovidová opatření, která uťala play-off v jeho úvodu. I ve vrcholící sezoně se mladými hráči nabitá Plzeň přes trable s marodkou pohybovala v popředí soutěže a až do konce základní části bojovala o místo v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále. Nakonec Škodovka uhrála páté místo, ale v předkole play-off vše smazal krach s Olomoucí.

Bývalý extraligový obránce Jiří Hanzlík, který většinu hráčské kariéry spojil se Škodovkou, se na trenérskou dráhu vydal v sezoně 2014/2015. V Plzni začínal u mládeže, aby se následně přesunul na pozici asistenta hlavního trenéra.

Radikální změna na plzeňské střídačce je pokračováním velkého třesku, kterým Škodovka prochází. Už předtím klubový šéf Martin Straka potvrdil odchod několika hráčů v čele s brankářem Dominikem Frodlem a připustil, že jisté není ani setrvání týmového lídra Milana Gulaše. Excelentní útočník má sice v Plzni smlouvu i na příští sezonu, ale mimo jiné zvažuje návrat do rodných Českých Budějovic.