Do defenzivy získalo z Třince zatím do konce sezony zkušeného 34letého obránce Jana Jaroměřského, když opačným směrem míří plzeňský odchovanec Lukáš Kaňák.

„Takový je někdy hokejový život. Když se objeví nějaká možnost trejdu, rozebíráme ji s Martinem Strakou (generální manažer) a s trenéry. A tahle výměna nám smysl dávala,“ vysvětluje změnu Tomáš Vlasák, sportovní manažer extraligové Škodovky, s tím, že se čekalo na konec utkání Ocelářů s Vítkovicemi. „Honza Jaroměřský je zkušený kluk, který má za sebou těžké sezony v Olomouci a v Třinci. Věříme, že nám v závěru sezóny pomůže," doplnil Vlasák.

Naopak dres obhájců titulu z Třince bude nově oblékat Lukáš Kaňák. Pětadvacetiletý rodák z Klatov, který za Plzeň sehrál téměř 300 zápasů, si v této sezoně připsal v 41 zápasech 15 bodů za tři branky a 12 asistencí. Jenže také často chyboval a ocitl se na hraně sestavy. Teď poprvé zamíří mimo mateřský klub. „Kanimu jsme upřímně poděkovali za to, co u nás odehrál. Je to Plzeňák a nemusí to být jeho úplný konec u nás. Uvidíme, jak to bude dál,“ sdělil Tomáš Vlasák.

Jan Jaroměřský hokejově vyrůstal v Liberci a v Mladé Boleslavi. Po mládežnických letech působil několik sezon v nižších soutěžích, až si jej v sezoně 2013/14 vytáhla do týmu Olomouc. Zde odehrál sedm ročníků a za svou práci si vysloužil angažmá v kádru Ocelářů. Do Třince přišel před sezonou 2020/21 a získal tu dva mistrovské tituly.

