Bravo! Baník zdolal Zlín po nájezdech a dostal se před Berany na desátou příčku

„Vedli jsme 3:1, pak jsme dostali dva smolné góly, které byly ze skrumáže. Nakonec jsme to na nájezdy urvali, kdy nás podržel gólman a nepustil ani jeden nájezd. Takže bych řekl, že dva body proti Zlínu jsou dobré,“ vracel se v rozhovoru pro klubový web k utkání se Zlínem šestatřicetiletý zkušený obránce Vojtěch Kloz, jehož Baník získal na závěr tohoto roku ze Znojma.

Hokejisté Baníku Sokolov (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech).Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Zopakovat výkon proti Moravanům by Baníkovci chtěli právě i v úterním duelu 32. kola na ledě favorizované Poruby, které letos už dvakrát podlehli (2:4 doma a 1:5 venku). Aktuálně desátý tým tabulky navíc čeká hned ve středu další zápas – předehrávka 33. kola na ledě prvního Vsetína. Sokolov tedy nečeká vůbec nic jednoduchého, naopak. „Jsou to dva top týmy první ligy. Určitě to bude rychlé, bude se hrát víc do těla. Náročné to bude, ale věřím, že nějaké body urveme. Proto tam jedeme,“ hlásí odhodlaně Vojtěch Kloz.

Úterní program 32. kola CHANCE ligy – 17.00: Frýdek-Místek – Přerov, 17.30: Dukla Jihlava – Vsetín, Poruba – Baník Sokolov, Berani Zlín – Prostějov, 18.00: Kolín – Slavia Praha, Pardubice B – Třebíč, Šumperk – Litoměřice. Středeční předehrávka 33. kola – 17.30: Vsetín – Baník Sokolov.

Věříme, že se to otočí, hlásí asistent hokejové Energie po porážce v Plzni