„Je to moje první příprava s áčkem a je mnohem náročnější než ty předchozí ve všech ohledech. Je to pro mě spíš taková méně příjemná část sezony, která se ale absolvovat musí,“ uvedl pro web hokej.cz osmnáctiletý chlapík. „Začátek přípravy byl velmi nepříjemný a těžký po delší pauze, ale postupem času se to zlepšovalo a teď už se snad do toho všichni dostali,“ doplnil svou odpověď.

Pro renomovaný hokejový server také prozradil, kteří borci z HC Škoda Plzeň mají podle něj nejlepší kondici. „Nerad bych říkal někoho speciálně, protože někomu třeba vyhovuje běhání a někomu zase posilovna, ale pokud bych musel vybrat, řekl bych asi Vojta Budík s Jardou Kracíkem, ti mají opravdu skvělou fyzičku,“ podotkl.

Kromě náročného běhání a zvedaní činek v posilovně Malát stíhá i další povinnosti, které patří do života každého dospívajícího chlapce. „Snažím se plnit úkoly, které dostáváme ze školy, a navíc jsem si dodělával autoškolu. Poslední dva týdny byly pro mě docela náročné, protože v Plzni mi končily tréninky okolo půl dvanácté až dvanácté a už v půl jedné mi v Klatovech začínaly jízdy. Vždycky jsem to měl jen tak tak a bohužel jsem to nemohl ani časově posunout na později,“ posteskl si Malát.

Ale zvládl to a je pravoplatným držitelem řidičského průkazu. „Jo, už jsem složil zkoušky, takže jsem rád, že to mám za sebou a nemusím se stresovat,“ pochvaluje si.

Běhání na Lochotíně, posilování na plzeňském zimním stadionu či přeběhy na fotbalovém hřišti v Hradišti pak on a jeho spoluhráči vyměnili za tradiční soustředění v prostředí malebné Šumavy, kde zejména od kondičního trenéra Jana Snopka dostávali zabrat.

Malát ví, že i když si za A tým Škodovky připsal v loňské předčasně ukončené sezoně celkem šestnáct startů, o místo v sestavě musí naplno bojovat. „Konkurence je tady velká a teď záleží jenom na mně, jak se k tomu postavím a jak se s tím popasuji. Všechno se ale uvidí později. Každopádně šance je, ale bude záležet, jak s ní naložím. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvědomuje si talentovaný hokejista, jenž věří, že pár zkušeností z loňska pochytil.

„Těžko říct, co mi ty starty přinesou, ale myslím si, že to nějaká výhoda bude. Přece jenom už jsem nějaký zápas odehrál, takže malinko vím, co od toho očekávat. Dalo mi to zkušenost do dospělého hokeje, který je o dost silovější a rychlejší než v juniorských soutěžích. Člověk už předem, než třeba dostane puk, musí vědět, co s ním potom bude dělat. Není čas přemýšlet, je potřeba být rozhodnutý už předem, než kotouč vůbec přijde,“ dodal.

