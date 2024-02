Hokejisté klatovského HC jdou po dvoutýdenní pauze zase do boje. Svěřenci trenéra Radka Kampfa, kteří v základní části krajské ligy vyhráli dvanáct z osmnácti zápasů a skončili na čtvrtém místě, cestují v sobotu do Domažlic, kde je od 18 hodin čeká úvodní utkání čtvrtfinále play-off. Mírným favoritem jsou Klatovy, které v dlouhodobé fázi soutěže získaly o sedm bodů více než Chodové, oba vzájemné souboje navíc ovládly.

Hokejisté HC Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) vstoupí do play-off krajské ligy. | Foto: Jindřich Schovanec

Zkušený klatovský trenér Radek Kampf ovšem varuje, rozhodne se až na ledě. „Na to, že jsme Domažlice v základní části dvakrát porazili, bych teď už vůbec nekoukal. Teď přichází nová soutěž a my se na ní musíme dobře připravit. Každý chce dojít co nejdál, a my nejsme výjimkou. Budeme bojovat," slíbil fanouškům 59letý klatovský trenér před čtvrtfinále, které tak trošku rozhodne o úspěchu či neúspěchu této sezony. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Stadion Cheb B - Nejdek, Apollo - Rokycany a rezerva prvoligového Baníku Sokolov - Meteor.

Program čtvrtfinále play-off krajské ligy - pátek 17.00: HC Stadion Cheb B - HC Rebel Město Nejdek, sobota 17.30: HC Apollo - HK Rokycany, 18.00: HC Domažlice - HC Klatovy, neděle 18.00: HC Baník Sokolov B - HC Meteor Třemošná (odvety jsou na programu o týden později - 1. až 2. března).

Zdroj: HC Klatovy / Zdeněk Matouš

