Hokejista Mužík ve Švédsku prodloužil smlouvu. Je nadšený a těší se na play-off

Tabulku kanadského bodování vede Michal Holík z Petrovic, který letos posbíral už 56 bodů za 36 branek a dvacítku asistencí. O osm bodů zpátky se drží Petr Lemberger z tolik diskutovaného týmu Otavstroj.

Výsledky posledních odehraných zápasů: Petrovice – Hrádek 16:3, Otavstroj – Old stars 6:5, Týnec – Otavstroj 9:0, Old stars – Petrovice 3:6, Hrádek – Stavební 6:6, Petrovice – Týnec 1:4. Kontumovaná utkání: Stavební – Otavstroj 5:0, Otavstroj – Old stars 5:0, Old stars – Týnec 0:5. Kanadské bodování: 56 bodů – Michal Holík (Petrovice, 36+20), 48 bodů – Petr Lemberger (Otavstroj, 24+24), 46 bodů – Zdeněk Koryťák (Old stars, 22+24). Tabulka: 1. Old stars (134:75, 30 bodů), 2. Týnec (102:67, 24 bodů), 3. Petrovice (144:88, 21 bodů), 4. Otavstroj (123:138, 17 bodů), 5. Hrádek (84:133, 11 bodů), 6. Stavební (64:150, 11 bodů).