Letošní ročník ovládl suverénním způsobem tým Old stars, který navzdory bodovému systému (za výhru jsou jen dva body) vyhrál tuto amatérskou soutěž o úctyhodných třináct bodů. O tom, že zlatý pohár putoval do správných rukou, svědčí také fakt, že hokejisté vítězného týmu v sezoně vyhráli hned sedmnáct zápasů. A ani jim nemuselo vadit, že odložený duel se čtvrtým Otavstrojem se po dohodě obou klubů už nedohrál.

Zatímco o titulu bylo de facto s předstihem rozhodnuto, pořádná bitva se strhla o konečné druhé místo. To nakonec získali borci hájící barvy Týnce, kteří nasbírali 22 bodů. Na bronzové pozici skončili s odstupem jediného bodu nadšení hokejisté Hrádku.

Nejhorším týmem soutěže byli letos hráči Stavební, kteří z dvaceti zápasů vybojovali pouhých šest bodů. Na předposlední pozici skončil Otavstroj, který získal 17 bodů, ale nastřílel druhý nejvyšší počet branek. A to zejména díky útočníkovi Petru Lembergerovi, který se ziskem 73 kanadských bodů ovládl tabulku produktivity. Druhý v pořadí Jáchym Ptášnik (Hrádek) zaznamenal o 17 bodů méně.

V sezoně se diváci na sušickém zimním stadionu rozhodně nenudili. Celkem totiž viděli 640 branek. Nejgólovějším zápasem byla konfrontace Petrovic s Otavstrojem, kterou poměrem 18:7 ovládl prvně jmenovaný tým. Pro trenéry utkání na infarkt, ale pro fanoušky podívaná, která baví.

A (nejen) amatérský hokej se přece hraje hlavně pro lidi a potěšení týmů.

Kanadské bodování 2019/2020

73 bodů – Petr Lemberger (Otavstroj, 40+33), 56 bodů – Jácham Ptášnik (Hrádek, 35+21), 51 bodů – Radek Hnětkovský (Old stars, 36+15), 44 bodů – Jarek Murcko (Otavstroj, 18+26), 37 bodů – Vladislav Ptášnik (Hrádek, 19+18), 34 bodů – Richard Pitel (Old stars, 18+16), 32 bodů – Tomáš Marný (Otavstroj, 17+15), 29 bodů – Martin Ludvík (Old stars, 16+13), 27 bodů – Miloslav Svatoš (Stavební, 13+14), 26 bodů – Petr Košvanec (Týnec, 17+9). Kompletní tabulku bodování a další informace najdete na webu www.susickaligahokeje.wbs.cz.